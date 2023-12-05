05 Aralık 2023, Salı
İlk defa ev alacaklara müjde! 1.20 faizli konut kredisi hesaplandı! OVP ile İlk Evim Konut Kampanyası şartları, vade sayısı...
İlk evini alacaklara müjde geldi! 1.20 düşük faizli konut kredisi hakkında detaylar merak konusu oluyor. Orta Vadeli Program ile ev sahibi olmak isteyenlere verilen bu müjde, birçok kişi tarafından ilgiyle karşılandı. Peki, 1.20 düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler? İşte İlk Evim konut kampanyası son dakika açıklamaları...
Giriş Tarihi: 05.12.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 09:02
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