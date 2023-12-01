01 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2. Torba Yasa içeriği netleşiyor! Yeni Torba Yasa son dakika açıklamaları: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim, erken emeklilik, taşerona kadro...

2. Torba Yasa içeriği netleşiyor! Yeni Torba Yasa son dakika açıklamaları: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim, erken emeklilik, taşerona kadro...

2. Torba Yasa müjdesi son dakika geldi! Türkiye'de ekonomik düzenlemeleri içeren ve büyük bir merakla beklenen torba yasa, Meclis'e sunulacak. Torba yasanın içeriği ve çıkış tarihi, kamuoyu tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor. Özellikle memur, emekli maaş zammı gelişmeleri, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması, faizsiz evlilik kredisi ve ev hanımlarına emeklilik, Bağkur prim eşitlemesi gibi düzenlemeler bekleniyor. Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 01.12.2023 20:49
  • 1
  • 20
2. Torba Yasa içeriği netleşiyor! Yeni Torba Yasa son dakika açıklamaları: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim, erken emeklilik, taşerona kadro...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik zam müjdesinin ardından 2. Torba Yasa'nın çıkış tarihi ve içeriği merak konusu oldu. Taşerona kadro, emekli zammı, kademeli emeklilik ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular, 2. Torba Yasa'nın gündemini oluşturuyor. İşte yeni Torba Yasa maddeleri ve içeriği son durum 2024!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
2. Torba Yasa içeriği netleşiyor! Yeni Torba Yasa son dakika açıklamaları: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim, erken emeklilik, taşerona kadro...

80 MADDELİK TELİF MECLİS'E SUNULDU!

AK Parti Grup Başkanı Güler:Toplumumuz için önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifimizi bugün Meclis Başkanlığına sunuyoruz.Teklif uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmek üzere torba yasa Meclis'e geldi.

  • 3
  • 20
2. Torba Yasa içeriği netleşiyor! Yeni Torba Yasa son dakika açıklamaları: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim, erken emeklilik, taşerona kadro...

TORBA YASA MADDELERİ NELER?

80 maddelik torba kanunda dikkat çeken başlıklar şöyle:

Fahiş fiyata katlamalı ceza: Deprem bölgesindeki illerde fahiş fiyat artışlarına katlamalı ceza uygulanacak.

İlk konut hariç: Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi konut kredileri istisnası sadece ilk konut için geçerli olacak. Diğer konutlardan BSMV alınacak.

  • 4
  • 20
2. Torba Yasa içeriği netleşiyor! Yeni Torba Yasa son dakika açıklamaları: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim, erken emeklilik, taşerona kadro...

Sosyal medya fenomenleri: Sosyal medya fenomenlerinin vergilendirilmesi yeniden düzenleniyor.

KKM'de süre uzatılıyor: KKM hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatılıyor.

Ceza ödemeden çıkış yok: Yurtdışında yaşayan Türkler trafik cezalarını ödemeden çıkış yapamayacak.

  • 5
  • 20
2. Torba Yasa içeriği netleşiyor! Yeni Torba Yasa son dakika açıklamaları: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim, erken emeklilik, taşerona kadro...

Bu konu başlıklarına ek olarak ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konular da torba yasa içeriğinde araştırılıyor.