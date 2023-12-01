2. Torba Yasa içeriği netleşiyor! Yeni Torba Yasa son dakika açıklamaları: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim, erken emeklilik, taşerona kadro...

2. Torba Yasa müjdesi son dakika geldi! Türkiye'de ekonomik düzenlemeleri içeren ve büyük bir merakla beklenen torba yasa, Meclis'e sunulacak. Torba yasanın içeriği ve çıkış tarihi, kamuoyu tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor. Özellikle memur, emekli maaş zammı gelişmeleri, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması, faizsiz evlilik kredisi ve ev hanımlarına emeklilik, Bağkur prim eşitlemesi gibi düzenlemeler bekleniyor. Peki, Torba Yasa ne zaman çıkacak? İşte haberin detayları...