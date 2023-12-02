Hane başına 1.250 TL verilecek! 18 yaş üstü herkes başvursun! 1- 5 çocuğa 650 TL'ye kadar ek ödeme...

Her aileye nakit para yardımı! Ödemeler 1 yıl daha uzatıldı! Aile Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımları sürüyor. Bunlardan biri olan Aile Destek Programı'na Çocuk Destek Bileşeni de eklendi. Ödemeler ailelerin çocuk sayılarına göre değişiklik göstermekte olup, belirtilen aralıklarda ek olarak yatırılıyor. Her ay düzenli olarak yapılan aile destek ödemeleri, vatandaşların ekonomik güvenliklerine katkı sağlıyor. İşte e-Devlet başvuru ekranı!