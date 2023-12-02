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Haberler Galeri Hane başına 1.250 TL verilecek! 18 yaş üstü herkes başvursun! 1- 5 çocuğa 650 TL'ye kadar ek ödeme...

Hane başına 1.250 TL verilecek! 18 yaş üstü herkes başvursun! 1- 5 çocuğa 650 TL'ye kadar ek ödeme...

Her aileye nakit para yardımı! Ödemeler 1 yıl daha uzatıldı! Aile Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımları sürüyor. Bunlardan biri olan Aile Destek Programı'na Çocuk Destek Bileşeni de eklendi. Ödemeler ailelerin çocuk sayılarına göre değişiklik göstermekte olup, belirtilen aralıklarda ek olarak yatırılıyor. Her ay düzenli olarak yapılan aile destek ödemeleri, vatandaşların ekonomik güvenliklerine katkı sağlıyor. İşte e-Devlet başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: 02.12.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 11:16
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Hane başına 1.250 TL verilecek! 18 yaş üstü herkes başvursun! 1- 5 çocuğa 650 TL’ye kadar ek ödeme...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda sosyal yardımlara "Çocuk Destek Bileşeni" ismiyle yeni bir program ekledi. Ödemeler ise çocuklu ailelere ekonomik destek sağlamak amacıyla veriliyor. İşte Aile Destek Programı başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hane başına 1.250 TL verilecek! 18 yaş üstü herkes başvursun! 1- 5 çocuğa 650 TL’ye kadar ek ödeme...

AİLE DESTEK PROGRAMI

Türkiye Aile Destek Programı / 18 yaş üstü aile bireyi / Kimlik Belgesi / Ödemeler 1 yıl süreyle aylık olarak yapılacaktır.

SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Hane başına 1.250 TL verilecek! 18 yaş üstü herkes başvursun! 1- 5 çocuğa 650 TL’ye kadar ek ödeme...

Çocuk Bileşeni kapsamında;

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir.

• 1-2 çocuklu hanelere 350 TL,
• 3 çocuklu hanelere 450 TL,
• 4 çocuklu hanelere 550 TL,
• 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 TL ek ödeme yapılmaktadır.

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Hane başına 1.250 TL verilecek! 18 yaş üstü herkes başvursun! 1- 5 çocuğa 650 TL’ye kadar ek ödeme...

ÇOCUK SAYISINA GÖRE NE KADAR VERİLECEK?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

• 450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
• 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
• 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak

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Hane başına 1.250 TL verilecek! 18 yaş üstü herkes başvursun! 1- 5 çocuğa 650 TL’ye kadar ek ödeme...

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILMIŞI

Temmuz ayında sona emesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.