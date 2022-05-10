10 Mayıs 2022, Salı
İlk defa ev alacaklara devlet desteği! 2022 düşük faizli konut kredisi şartları neler? Yeni ev kredisi veren bankalar hangileri?
İlk deva ev alacaklara müjdeli haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konut kredisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Konut fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle, konut sektöründeki bu yükselişten vatandaşın korunması için bazı tedbirler hayata geçirildi. Peki, ilk defa ev alacaklara devlet desteği nedir? 2022 düşük faizli konut kredisi şartları neler? Yeni ev kredisi veren bankalar hangileri? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 10.05.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 10:11
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