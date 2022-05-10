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Haberler Galeri İlk defa ev alacaklara devlet desteği! 2022 düşük faizli konut kredisi şartları neler? Yeni ev kredisi veren bankalar hangileri?

İlk defa ev alacaklara devlet desteği! 2022 düşük faizli konut kredisi şartları neler? Yeni ev kredisi veren bankalar hangileri?

İlk deva ev alacaklara müjdeli haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konut kredisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Konut fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle, konut sektöründeki bu yükselişten vatandaşın korunması için bazı tedbirler hayata geçirildi. Peki, ilk defa ev alacaklara devlet desteği nedir? 2022 düşük faizli konut kredisi şartları neler? Yeni ev kredisi veren bankalar hangileri? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 10:11
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İlk defa ev alacaklara devlet desteği! 2022 düşük faizli konut kredisi şartları neler? Yeni ev kredisi veren bankalar hangileri?

İlk defa ev alacaklara devlet desteği şartları nelerdir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konut kredisi ile ilgili müjdeli haberi duyurdu. Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketin hayata geçirileceğini açıklayan Başkan Erdoğan, 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi verileceğini duyurdu. Peki, ilk defa ev alacaklara devlet desteği nedir? 2022 düşük faizli konut kredisi şartları neler? Yeni ev kredisi veren bankalar hangileri? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlk defa ev alacaklara devlet desteği! 2022 düşük faizli konut kredisi şartları neler? Yeni ev kredisi veren bankalar hangileri?

İLK DEFA EV ALACAKLARA KONUT KREDİSİ DETAYLARI

Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paket hizmete sunuluyor. İşte üç ayrı konut kredisi paketinin detayları:

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İlk defa ev alacaklara devlet desteği! 2022 düşük faizli konut kredisi şartları neler? Yeni ev kredisi veren bankalar hangileri?

0,99 FAİZLİ KONUT KREDİSİ

Birinci paketle ilk defa ve tek konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi verilecek.

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İlk defa ev alacaklara devlet desteği! 2022 düşük faizli konut kredisi şartları neler? Yeni ev kredisi veren bankalar hangileri?

İkinci paket, birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankasına satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek.

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İlk defa ev alacaklara devlet desteği! 2022 düşük faizli konut kredisi şartları neler? Yeni ev kredisi veren bankalar hangileri?

İkinci paketin konut değeri 2 milyon liraya kadar olacak. 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisinin amacı döviz ve altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik ediyor.