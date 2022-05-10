Emlak vergisi ödemelerinde son gün ne zaman? 2022 emlak vergisi ne kadar?

Emlak vergileri, her yıl iki eşit taksitle tahsil ediliyor. Birincisinin mart, nisan ve mayısta, ikincisinin ise kasımda belediyelere ödendiği biliniyor. Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için belli oranda gecikme zammı uygulanıyor. Peki, 2022 emlak vergisi ne zaman ödenir? Emlak vergisi ne kadar? İşte binlerce kişiyi ilgilendiren haberin detayları...