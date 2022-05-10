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Emlak vergisi ödemelerinde son gün ne zaman? 2022 emlak vergisi ne kadar? 

Emlak vergileri, her yıl iki eşit taksitle tahsil ediliyor. Birincisinin mart, nisan ve mayısta, ikincisinin ise kasımda belediyelere ödendiği biliniyor. Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için belli oranda gecikme zammı uygulanıyor. Peki, 2022 emlak vergisi ne zaman ödenir? Emlak vergisi ne kadar? İşte binlerce kişiyi ilgilendiren haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.05.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 10:03
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Emlak vergisi ödemelerinde son gün ne zaman? 2022 emlak vergisi ne kadar?

Milyonlarca konut sahibi için 2022 Emlak Vergisi'nin ilk taksit ödemesi 31 Mayıs'ta sona eriyor. 31 Mayıs'a kadar yapılmayan ödemeler için sonrasında ceza ödemesi söz konusu olacak. Ancak bazı durumlar emlak vergisinde muafiyet imkanı sağlayabiliyor. İşte 5 soruda emlak vergisinde muafiyet şartları...

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Emlak vergisi ödemelerinde son gün ne zaman? 2022 emlak vergisi ne kadar?

HANGİ MÜLK SAHİPLERİ VERGİ ÖDEMEYECEK?
'Sıfır oranlı' emlak vergisi avantajından yararlanabilmek için ilk koşul; mülk sahibinin tek konutu olması ve bu konutun brüt 200 m2'yi aşmaması...

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Emlak vergisi ödemelerinde son gün ne zaman? 2022 emlak vergisi ne kadar?

Hürriyet'in haberine göre mülk sahibinin (Ev hanımları, işsizler) geliri olmaması da gerekiyor. Emekliler, emekli maaşının dışında başka gelirleri bulunmadığında, brüt 200 m2'yi geçmeyen tek konutları için vergi avantajından yine yararlanabiliyor.

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Emlak vergisi ödemelerinde son gün ne zaman? 2022 emlak vergisi ne kadar?

Engelliler, gaziler ve şehit yakınları da, brüt 200 m2'yi geçmeyen tek konuta tanınan vergi avantajından yararlanabiliyor.

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Emlak vergisi ödemelerinde son gün ne zaman? 2022 emlak vergisi ne kadar?

Engelliler, gelire sahip olsa da emlak vergisi avantajından yararlanabilir. Engelliler, tek konutunu kiraya verip yakınlarının yanında kalsa da tek konutları için indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi hakkından yararlanabiliyor.