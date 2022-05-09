Ev alacaklara fırsat, Başkan Erdoğan az evvel açıkladı! 10 yıl vadeli %0,99 ve 0,89 faizle konut kredisi sağlanacak! 3 paket için başvuru şartları ve detayları...

Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Ev almak için plan yapanları yakından ilgilendiren açıklamanın detayları belli oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada ""İlk ve tek konut sahibi olacaklara 2 milyona kadar değere sahip satın almalar için aylık yüzde 0,99 faizle konut kredisi sağlanacak" açıklamasında bulundu. Ev sahibi olmak için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar konu hakkındaki detayları merak ediyor. Peki, 0.99 faizle sağlanacak kredi başvuru detayları...