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Haberler Galeri Ev alacaklara fırsat, Başkan Erdoğan az evvel açıkladı! 10 yıl vadeli %0,99 ve 0,89 faizle konut kredisi sağlanacak! 3 paket için başvuru şartları ve detayları...

Ev alacaklara fırsat, Başkan Erdoğan az evvel açıkladı! 10 yıl vadeli %0,99 ve 0,89 faizle konut kredisi sağlanacak! 3 paket için başvuru şartları ve detayları...

Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Ev almak için plan yapanları yakından ilgilendiren açıklamanın detayları belli oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada ""İlk ve tek konut sahibi olacaklara 2 milyona kadar değere sahip satın almalar için aylık yüzde 0,99 faizle konut kredisi sağlanacak" açıklamasında bulundu. Ev sahibi olmak için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar konu hakkındaki detayları merak ediyor. Peki, 0.99 faizle sağlanacak kredi başvuru detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2022 20:39 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 20:48
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Ev alacaklara fırsat, Başkan Erdoğan az evvel açıkladı! 10 yıl vadeli %0,99 ve 0,89 faizle konut kredisi sağlanacak! 3 paket için başvuru şartları ve detayları...

10 yıl vadeli % 0.99 faizle konut kredisi sağlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli aileleri yakından ilgilendiren kredi hakkında detaylar belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada ""İlk ve tek konut sahibi olacaklara 2 milyona kadar değere sahip satın almalar için aylık yüzde 0,99 faizle konut kredisi sağlanacak" açıklamasında bulundu. Konut sahibi olmak isteyenlere 3 ayrı paket sunuldu. Sağlanacak kredi hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ev alacaklara fırsat, Başkan Erdoğan az evvel açıkladı! 10 yıl vadeli %0,99 ve 0,89 faizle konut kredisi sağlanacak! 3 paket için başvuru şartları ve detayları...

0.99 FAİZLE KONUT KREDİSİ VERİLECEK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada ""İlk ve tek konut sahibi olacaklara 2 milyona kadar değere sahip satın almalar için aylık yüzde 0,99 faizle konut kredisi sağlanacak" açıklamasında bulundu.

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Ev alacaklara fırsat, Başkan Erdoğan az evvel açıkladı! 10 yıl vadeli %0,99 ve 0,89 faizle konut kredisi sağlanacak! 3 paket için başvuru şartları ve detayları...

'10 YIL VADELİ 0.99 FAİZLİ KREDİ VERİLECEK'

Vatandaşlarımızı konut sektöründeki bu dalgalanmaktan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirme kararı aldık.

Birinci pakette, ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon değere sahip birinci el satın almamalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,98 faizli konut kredisi sağlıyoruz.

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Ev alacaklara fırsat, Başkan Erdoğan az evvel açıkladı! 10 yıl vadeli %0,99 ve 0,89 faizle konut kredisi sağlanacak! 3 paket için başvuru şartları ve detayları...

Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin amacı da döviz ve altın varlıkların Türk Lirasına dönüşünü teşvik etmektir.

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Ev alacaklara fırsat, Başkan Erdoğan az evvel açıkladı! 10 yıl vadeli %0,99 ve 0,89 faizle konut kredisi sağlanacak! 3 paket için başvuru şartları ve detayları...

Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık. 1 yıl boyunca konut fiyatlarını sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli rakama kadar 36 ay vade ile bu finansmandan yararlanabilecek.