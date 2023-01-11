Yarın açıklanması beklenen ABD enflasyon verisi ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Ekonomistler tarafından 2023 yılı ABD için ekonomik görünümü, yavaşlayan büyüme, hızlı parasal sıkılaşma ve ılımlı enflasyon ile tanımlanıyor. Peki ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanıyor? 12 Ocak Amerika enflasyon beklentisi nedir? İşte detayları...