11 Ocak 2023, Çarşamba
ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanıyor? 12 Ocak Amerika enflasyon beklentisi nedir?
ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Ekonomistler, enflasyonun 2023'te düşmesini beklerken, resesyon risklerinin oldukça yüksek olduğunu belirtiyor. Peki ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanıyor? 12 Ocak Amerika enflasyon beklentisi nedir?
Giriş Tarihi: 11.01.2023 18:35 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 18:37
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