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ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanıyor? 12 Ocak Amerika enflasyon beklentisi nedir?

ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Ekonomistler, enflasyonun 2023'te düşmesini beklerken, resesyon risklerinin oldukça yüksek olduğunu belirtiyor. Peki ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanıyor? 12 Ocak Amerika enflasyon beklentisi nedir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2023 18:35 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 18:37
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ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanıyor? 12 Ocak Amerika enflasyon beklentisi nedir?

Yarın açıklanması beklenen ABD enflasyon verisi ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Ekonomistler tarafından 2023 yılı ABD için ekonomik görünümü, yavaşlayan büyüme, hızlı parasal sıkılaşma ve ılımlı enflasyon ile tanımlanıyor. Peki ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanıyor? 12 Ocak Amerika enflasyon beklentisi nedir? İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanıyor? 12 Ocak Amerika enflasyon beklentisi nedir?

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verileri, 12 Ocak Perşembe günü Türkiye saati ile 16.30'da açıklanacak.

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ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanıyor? 12 Ocak Amerika enflasyon beklentisi nedir?

2023 ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Ekonomistler, bu hafta ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtiyor.

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ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanıyor? 12 Ocak Amerika enflasyon beklentisi nedir?

Ekonomistler, enflasyonun 2023'te düşmesini beklerken, resesyon risklerinin oldukça yüksek olduğunu belirtiyor.

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ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanıyor? 12 Ocak Amerika enflasyon beklentisi nedir?

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan'ın analizine göre, yüksek faiz oranlarının ürünlere, hizmetlere ve iş gücüne olan talebi yavaşlatmasıyla ABD'nin gelecek yılın sonuna kadar hafif bir resesyona girme olasılığı bulunuyor.