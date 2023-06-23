Bağ-Kur’luya erken emeklilik! EYT’liler de yararlanacak | Yasa Meclis’e geliyor

Bu düzenlemenin ardından Meclis'e gelmesini beklediğimiz ikinci torba yasada ise Aile Gençlik Bankası, ev kadınlarının sosyal güvencesi, taşerona kadro, 3600 ek gösterge düzenlemesi gibi birçok konunun yer alması bekleniyor. Yeni bu yasada yer alacak önemli konulardan birisi de Bağ-Kur'lu esnaf için hazırlığı yapılan prim indirimi olacak. Böylece Bağ-Kur'lu 1 milyon esnaf 9.000 gün yerine 7.200 gün ile yani 5 yıl önce emekli olabilecek.