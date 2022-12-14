İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İlave tediye ödemeleri son taksit yattı mı, ne zaman ödenir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçiler için her yıl tediye ödemeleri verildiği Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İlave tediye ödemeleri son taksit yattı mı, ne zaman ödenir? 700 bin işçi...