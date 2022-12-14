14 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İlave tediye ödemeleri son taksit yattı mı, ne zaman ödenir? 700 bin işçi...

İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İlave tediye ödemeleri son taksit yattı mı, ne zaman ödenir? 700 bin işçi...

İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 700 bini aşkın işçinin yararlandığı ilave tediye ödemeleri için ödeme takvimi netleşmişti. Aralık ayının son günlerine geldiğimiz dönemde son taksit ödemesi için takvim merak ediliyordu. Tarih Resmi Gazete üzerinden duyuruldu. İşte, İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İlave tediye ödemeleri son taksit yattı mı, ne zaman ödenir? 700 bin işçi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2022 17:51
  • 1
  • 11
İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İlave tediye ödemeleri son taksit yattı mı, ne zaman ödenir? 700 bin işçi...

İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İlave tediye ödemeleri son taksit yattı mı, ne zaman ödenir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçiler için her yıl tediye ödemeleri verildiği Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İlave tediye ödemeleri son taksit yattı mı, ne zaman ödenir? 700 bin işçi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İlave tediye ödemeleri son taksit yattı mı, ne zaman ödenir? 700 bin işçi...

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ YATTI MI?

İlave tediye ödemeleri henüz yatmadı. İlave tediyelerin ikinci ödemeleri 16 Aralık 2022 (16/12/2022) tarihinde yatacağı belirtildi.

  • 3
  • 11
İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İlave tediye ödemeleri son taksit yattı mı, ne zaman ödenir? 700 bin işçi...

İlave tediyelerde son ödeme 4 Temmuz 2022 (4/7/2022) tarihinde bayram öncesi ödenmişti.

  • 4
  • 11
İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İlave tediye ödemeleri son taksit yattı mı, ne zaman ödenir? 700 bin işçi...

TEDİYE NEDİR?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

  • 5
  • 11
İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İlave tediye ödemeleri son taksit yattı mı, ne zaman ödenir? 700 bin işçi...

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor.