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İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İlave tediye ödemeleri son taksit yattı mı, ne zaman ödenir? 700 bin işçi...
İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 700 bini aşkın işçinin yararlandığı ilave tediye ödemeleri için ödeme takvimi netleşmişti. Aralık ayının son günlerine geldiğimiz dönemde son taksit ödemesi için takvim merak ediliyordu. Tarih Resmi Gazete üzerinden duyuruldu. İşte, İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İlave tediye ödemeleri son taksit yattı mı, ne zaman ödenir? 700 bin işçi...