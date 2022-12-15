8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası! EYT'de yaş yapbozu açığa çıktı! İğneden ipliğe yaş ve prim skalası! Sigorta girişi ve prim dengesi...

SON DAKİKA! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için atılan adımlar yakından takip ediliyor. Çalışme ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların neticesinde gelinen aşama hakkında detaylar merakla takip ediliyor. EYT yasası ile 1999 düzenlemesi öncesi şartlara dönülürse prim ve yıl şartının SSK ve Bağ-Kur'lu için bu şekilde olması bekleniyor. Prim günü ve sigortalılık süresini dolduramayan EYT'liler ise şartları tamamladıkları anda emekli olabilecek. İşte, EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler!