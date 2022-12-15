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Haberler Galeri 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası! EYT'de yaş yapbozu açığa çıktı! İğneden ipliğe yaş ve prim skalası! Sigorta girişi ve prim dengesi...

8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası! EYT'de yaş yapbozu açığa çıktı! İğneden ipliğe yaş ve prim skalası! Sigorta girişi ve prim dengesi...

SON DAKİKA! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için atılan adımlar yakından takip ediliyor. Çalışme ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların neticesinde gelinen aşama hakkında detaylar merakla takip ediliyor. EYT yasası ile 1999 düzenlemesi öncesi şartlara dönülürse prim ve yıl şartının SSK ve Bağ-Kur'lu için bu şekilde olması bekleniyor. Prim günü ve sigortalılık süresini dolduramayan EYT'liler ise şartları tamamladıkları anda emekli olabilecek. İşte, EYT düzenlemesi için son dakika gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.12.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 09:51
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EYT’de yaş yapbozu açığa çıktı! İğneden ipliğe yaş ve prim skalası! 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası! Sigorta girişi ve prim dengesi...

EYT düzenlemesi için açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan son açıklamasında,"EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. İlgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız." ifadelerini kullandı. Milyonlarca EYT'linin yakından takip ettiği düzenlemede en çok merak edilen husus ise yaş konusunda atılacak adımlar oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin geldiği aşama hakkında açıklamalarını yineledi. İşte, EYT düzenlemesi için son yaşanan gelişmeler ve detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de yaş yapbozu açığa çıktı! İğneden ipliğe yaş ve prim skalası! 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası! Sigorta girişi ve prim dengesi...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da gerçekleşecek zirveye katılmak üzere yola çıkmadan önce yaklaşık 4 milyon emeklilikte yaşa takılan (EYT) sigortalıyı ilgilendiren açıklamayı yaptı. Başkan Erdoğan EYT ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

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EYT’de yaş yapbozu açığa çıktı! İğneden ipliğe yaş ve prim skalası! 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası! Sigorta girişi ve prim dengesi...

"2023'E EYT'Yİ ÇÖZEREK GİRECEĞİZ"

EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. İlgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sonrası bir EYT mesajı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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EYT’de yaş yapbozu açığa çıktı! İğneden ipliğe yaş ve prim skalası! 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası! Sigorta girişi ve prim dengesi...

"EYT İLE İLGİLİ SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ"

EYT'de teknik sorun ile yaş arasında nasıl ilişki kuruldu, bilmiyorum. Teknik sorun, kayıtlarla ilgili sorunlar. Sorunların çözüldüğünü söylüyorum. Bir sorun var değil. Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz" diye konuştu.

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EYT’de yaş yapbozu açığa çıktı! İğneden ipliğe yaş ve prim skalası! 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası! Sigorta girişi ve prim dengesi...

EYT YASASI İLE KESİNLEŞEN 3 MADDE

EYT yasası ile emekli olmak için artık kesinleşen 3 madde bulunuyor.

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişinin olması

Prim gününün tamam olması

Sigortalılık süresinin dolmuş olması