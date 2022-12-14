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Haberler Galeri 2022 TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRANI: TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

2022 TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRANI: TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura çekim heyecanı devam ederken çekilişlerde dördüncü etaba girildi. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde başlayan kura çekimleri, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde devam ediyor. TOKİ'ye başvuran milyonlarca kişi kurada isminin çıkıp, çıkmadığını öğrenmek istiyor.? İşte, TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 14.12.2022 16:24 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 16:30
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2022 TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRANI: TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Cumhuriyet tarinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ederken 4.etap kura tarihleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. Kuralar çekildikten sonra isminin çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyen milyonlarca vatandaş, TOKİ kura sonuçları nereden nasıl öğrenilir? sorusunu gündeme taşıdı. İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRANI: TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ kura çekiliş sonuçları https://toki.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanıyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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2022 TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRANI: TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

TOKİ KURA CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ çekilişleri devam ederken canlı yayın detayları merak ediliyor. TOKİ kura çekilişleri https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube canlı olarak veriliyor.

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2022 TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRANI: TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

12-14 Aralık Samsun 4 bin 450 konut
13 Aralık Amasya 1150 konut
14-15 Aralık Çorum 2 bin 160 konut

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2022 TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRANI: TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

15-16 Aralık Ordu 2 bin 50 konut
16-18 Aralık Sivas 2 bin 706 konut