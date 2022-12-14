2022 TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRANI: TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura çekim heyecanı devam ederken çekilişlerde dördüncü etaba girildi. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde başlayan kura çekimleri, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde devam ediyor. TOKİ'ye başvuran milyonlarca kişi kurada isminin çıkıp, çıkmadığını öğrenmek istiyor.? İşte, TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı...