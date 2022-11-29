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Haberler Galeri İlave tediye Aralık ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2022? 4D Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri kaç TL oldu?

İlave tediye Aralık ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2022? 4D Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri kaç TL oldu?

İlave tediye Aralık ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 yılının ilk tediye ödemeleri Temmuz ayında hesaplara yattı. Taşeron ve kamu işçilerine yapılacak 2. yarısının tediye ödemeleri için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşçilere tediye ödemesinin detaylarını haberimizde derledik. İşte, İlave tediye Aralık ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2022? 4D Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri kaç TL oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2022 18:09 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 18:09
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İlave tediye Aralık ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2022? 4D Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri kaç TL oldu?

İlave tediye Aralık ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2022? 4D Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri kaç TL oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 yılı tediye ödemelerinin ilk yarısının Temmuz ayında yatırılmasıyla birlikte taşeron ve kamu işçileri 2. yarısının ödeme tarihini merak etmeye başladı. Peki, İlave tediye Aralık ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2022? 4D Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri kaç TL oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlave tediye Aralık ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2022? 4D Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri kaç TL oldu?

ARALIK AYI İLAVE TEDİYE NE ZAMAN YATACAK 2022?

Böylece Resmi Gazete'de yayımlanan kamuda çalışan işçilere 2022 yılı ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı 4 Temmuz'da yatmıştı.

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İlave tediye Aralık ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2022? 4D Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri kaç TL oldu?

Diğer yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.

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İlave tediye Aralık ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2022? 4D Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri kaç TL oldu?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar;

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3'üncü maddesine göre 2022 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 4 Temmuz 2022, diğer yarısının 16 Aralık 2022 tarihinde ödenmesine; mezkur Kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

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İlave tediye Aralık ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2022? 4D Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri kaç TL oldu?

TEDİYE NE DEMEK?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.