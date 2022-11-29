29 Kasım 2022, Salı
İlave tediye Aralık ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2022? 4D Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri kaç TL oldu?
İlave tediye Aralık ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 yılının ilk tediye ödemeleri Temmuz ayında hesaplara yattı. Taşeron ve kamu işçilerine yapılacak 2. yarısının tediye ödemeleri için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşçilere tediye ödemesinin detaylarını haberimizde derledik. İşte, İlave tediye Aralık ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2022? 4D Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 29.11.2022 18:09 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 18:09
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