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ÇALIŞANLARA 1.000 TL YARDIM! Doğalgaz yardımı nasıl alınır? 2022 doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?
Özel sektör çalışanlarının merakla beklediği düzenleme düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, artık özel sektör çalışanlarına verilen 1.000 liralık doğalgaz ve ısınma (kömür, odun) yardımı, vergi ve SGK primine tabi tutulmayacak. Peki, "Doğalgaz yardımı nasıl alınır? 2022 doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?" İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 29.11.2022 17:37Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 17:44