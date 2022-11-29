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ÇALIŞANLARA 1.000 TL YARDIM! Doğalgaz yardımı nasıl alınır? 2022 doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

Özel sektör çalışanlarının merakla beklediği düzenleme düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, artık özel sektör çalışanlarına verilen 1.000 liralık doğalgaz ve ısınma (kömür, odun) yardımı, vergi ve SGK primine tabi tutulmayacak. Peki, "Doğalgaz yardımı nasıl alınır? 2022 doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?" İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 29.11.2022 17:37 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 17:44
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ÇALIŞANLARA 1.000 TL YARDIM! Doğalgaz yardımı nasıl alınır? 2022 doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

Özel sektör çalışanlarına 1000 lira değerinde ısınma, doğalgaz ve elektrik yardımı yapılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Milyonlarca çalışana işverenleri tarafından ödenecek olan tutarı kimlerin alabileceği ve başvuru şartları merak konusu oldu. Peki, 1.000 lira ısınma, elektrik ve doğalgaz desteği zaman verilecek? Başvuru şartları neler? İşte, detaylar..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÇALIŞANLARA 1.000 TL YARDIM! Doğalgaz yardımı nasıl alınır? 2022 doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

DOĞALGAZ YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan taslağın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla, özel sektör çalışanlarına yapılan ve bin lirayı aşmayan ısınma yardımlarının gelir vergisinden muaf tutulmasına karar verildi.

9 Kasım 2022 itibarıyla uygulamaya konan düzenlemeye göre, mevcut ücrette bir artış olmaksızın bu istisnadan yararlanılması mümkün olmayacak.

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ÇALIŞANLARA 1.000 TL YARDIM! Doğalgaz yardımı nasıl alınır? 2022 doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

Özel sektör çalışanları için yapılan düzenlemeye göre hazine, asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 TL'den vazgeçiyor.

633 TL'lik bu rakam, çalışanın maaşına eklenebilecek. Ayrıca, işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL'ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek, yani işveren bu kadar parayı, yani 1000 TL'yi 2023 yılı haziran ayına kadar işçinin maaşına ekleyebilecek.

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ÇALIŞANLARA 1.000 TL YARDIM! Doğalgaz yardımı nasıl alınır? 2022 doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

DOĞALGAZ DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

İşverenlerin çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapacakları ödemelerdeki vergi ve SGK istisnasının şartları ise şu şekilde:

Aylık toplam 1.000 TL'yi aşmayan ödemeler istisna kapsamına giriyor. İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılacak ödemelerin aylık toplam 1.000 TL'ye kadar olan kısmı istisna kapsamında bulunuyor.

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ÇALIŞANLARA 1.000 TL YARDIM! Doğalgaz yardımı nasıl alınır? 2022 doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

1.000 TL'yi aşan kısım ise gelir vergisi ve SGK primine tabi. Bu ödemelerin çalışanların mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılması gerekiyor.