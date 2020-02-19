2020’de EYT çıkacak mı? EYT son dakika gelişmesi: AK Parti MYK’da EYT masaya yatırıldı!

EYT son dakika gelişmesi, emekli olmayı bekleyen binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. 2020'de EYT çıkacak mı? EYTY son durum nedir? Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak nitelenen EYT'liler için önemli bir haber geldi. AK Parti'nin önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında EYT konusu gündeme geldi. Peki önerilen yeni sistemde neler olacak? EYT için daha önce Finlandiya modeli formülünün üzerinde durulmuştu. Peki, 2020'de EYT çıkacak mı? EYT son dakika gelişmeleri nelerdir? İşte yanıtı…