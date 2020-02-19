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2020’de EYT çıkacak mı? EYT son dakika gelişmesi: AK Parti MYK’da EYT masaya yatırıldı!

EYT son dakika gelişmesi, emekli olmayı bekleyen binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. 2020'de EYT çıkacak mı? EYTY son durum nedir? Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak nitelenen EYT'liler için önemli bir haber geldi. AK Parti'nin önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında EYT konusu gündeme geldi. Peki önerilen yeni sistemde neler olacak? EYT için daha önce Finlandiya modeli formülünün üzerinde durulmuştu. Peki, 2020'de EYT çıkacak mı? EYT son dakika gelişmeleri nelerdir? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 19.02.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 09:36
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2020’de EYT çıkacak mı? EYT son dakika gelişmesi: AK Parti MYK’da EYT masaya yatırıldı!
2020’de EYT çıkacak mı? EYT son dakika gelişmesi: AK Parti MYK’da EYT masaya yatırıldı!

2020'de EYT çıkacak mı? EYT son dakika gelişmesi, emekli olmayı bekleyen binlerce kişiyi heyecanlandırdı. 2020 EYT son durum yoğun şekilde araştırılıyor. Daha önce Finlandiya modeli üzerinde durulan EYT için yeni bir formül masaya yatırıldı. Müjdeli haber AK Parti'nin önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısından geldi. Peki, 2020'de EYT çıkacak mı? EYT son durum nedir? İşte detaylar!

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2020’de EYT çıkacak mı? EYT son dakika gelişmesi: AK Parti MYK’da EYT masaya yatırıldı!
2020’de EYT çıkacak mı? EYT son dakika gelişmesi: AK Parti MYK’da EYT masaya yatırıldı!

2020'DE EYT ÇIKACAK MI?

Toplantıda bir milletvekilinin emeklilik yaşıyla ilgili sıkıntıları dile getirdiği, emeklilikte yaşa takılanların çalışmaya devam etseler bile maaşlarının düşmemesi için yeni bir sistem kurgulanması önerisinde bulunduğu belirtildi.

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2020’de EYT çıkacak mı? EYT son dakika gelişmesi: AK Parti MYK’da EYT masaya yatırıldı!
2020’de EYT çıkacak mı? EYT son dakika gelişmesi: AK Parti MYK’da EYT masaya yatırıldı!

EMEKLİLİK İÇİN YENİ TEKLİF

Gündeme sık sık gelen sorun için AK Parti milletvekilleri kanun teklifi verdi ve değişiklik maddesi torba yasa teklifine eklendi.

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2020’de EYT çıkacak mı? EYT son dakika gelişmesi: AK Parti MYK’da EYT masaya yatırıldı!
2020’de EYT çıkacak mı? EYT son dakika gelişmesi: AK Parti MYK’da EYT masaya yatırıldı!

Teklifle emekli aylığı bağlanan malüllerden çalışmaya devam edenlere, vazife malüllüğü aylığı bağlanma tarihinden sonra geçen hizmetleri esas alınarak, en az 20 yıl sigortalılık ve 5 bin gün prim ödemiş olma şartı ile emekli aylığı bağlanacak.

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2020’de EYT çıkacak mı? EYT son dakika gelişmesi: AK Parti MYK’da EYT masaya yatırıldı!
2020’de EYT çıkacak mı? EYT son dakika gelişmesi: AK Parti MYK’da EYT masaya yatırıldı!

Yasada yapılan değişiklikle terör gazilerinin erken emeklilik hakkı ellerinden alınmış, bugüne kadar emekli olanlardan 236'sının da 3 bin lira civarındaki emekli maaşları kesilmişti.