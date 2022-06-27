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Haberler Galeri İl il kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları kaç TL? Dana, koç, koyun, keçi, sığır...

İl il kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları kaç TL? Dana, koç, koyun, keçi, sığır...

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurban pazarlarının kurulmasıyla birlikte satışlar da başladı. Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, vatandaşlar da kurban pazarlarına akın etmeye başladı. İl il kurbanlık fiyatları detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? Dana, koç, koyun, keçi, sığır fiyatları kaç TL? İşte il il kurbanlık fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2022 13:21 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 13:28
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İl il kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları kaç TL? Dana, koç, koyun, keçi, sığır...

İl il kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurban Bayramı öncesinde yurt genelinde kurulan hayvan pazarları, bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyenlerle satıcılar arasındaki pazarlıklara sahne oluyor. Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle fiyatların geçen yıla göre bir miktar arttığı belirtilirken, il il kurbanlık fiyatları da açıklandı. Peki, 2022 küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? Dana, koç, koyun, keçi, sığır fiyatları kaç TL? İşte il il kurbanlık fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İl il kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları kaç TL? Dana, koç, koyun, keçi, sığır...

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

2022 yılı içerisinde ülke genelinde ortalama fiyatların, büyükbaşta 15 bin ile 60 bin lira, küçükbaşta ise 2 bin lira ile 8 bin lira arasında olması bekleniyor.

İşte besiciler tarafından açıklanan rakamlara göre, il il kurbanlık fiyatları:

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İl il kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları kaç TL? Dana, koç, koyun, keçi, sığır...

İstanbul Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL
Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL

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İl il kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları kaç TL? Dana, koç, koyun, keçi, sığır...

Ankara Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL
Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

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İl il kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları kaç TL? Dana, koç, koyun, keçi, sığır...

İzmir Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL
Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL