İl il kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları kaç TL? Dana, koç, koyun, keçi, sığır...

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurban pazarlarının kurulmasıyla birlikte satışlar da başladı. Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, vatandaşlar da kurban pazarlarına akın etmeye başladı. İl il kurbanlık fiyatları detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? Dana, koç, koyun, keçi, sığır fiyatları kaç TL? İşte il il kurbanlık fiyatları...