24 Temmuz 2023, Pazartesi
48-49-42-55 yaşa erken emeklilik jesti yolda! 2000-2008-2012 sonrası sigorta girişine kademeli emeklilik tablosu! SSK, Bağkur affı, staj, çıraklık...
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sonrasında emekli olma hakkını kaçıran milyonlarca kişi, yeni bir düzenlemenin yapılmasını bekliyor. Yaş şartının esnetilmesi ihtimal dahilinde olan bu konuda yapılabilecek yeni bir reform, çalışanlar tarafından merak ediliyor. Kademeli emeklilik ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki kademeli emeklilik gelecek mi? İşte konuya ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 24.07.2023 23:41 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 23:43
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