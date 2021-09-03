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İkramiyeler en az 34 bin lira artacak! 3600 ek gösterge ile maaşlar artıya geçecek! Polis, hemşire, öğretmen...

Milyonlarca vatandaşın gözü 3600 ek gösterge ile ilgili alınacak kararlara çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği 3600 ek gösterge sorununu sözleşmeyle kayıt altına alınmıştır. Vatandaşların merakla beklediği konuyla ilgili son detayları haberimizde derledik. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. İşte, 3600 ek gösterge hakkında gelişmeler...

Giriş Tarihi: 03.09.2021 18:08 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 18:08
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İkramiyeler en az 34 bin lira artacak! 3600 ek gösterge ile maaşlar artıya geçecek! Polis, hemşire, öğretmen...

İkramiyeler en az 34 bin lira artacak. 3600 ek gösterge ile maaşlar artıya geçecek. Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlisi olan milyonlarca vatandaşın maaşlarında artış olacak. Ek gösterge ile yaşanacak artışlar ünvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterebiliyor. Ek gösterge eğer 3600'a çıkarılırsa memur emeklilerinin maaş ve ikramiyelerinde artış yaşanmış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, yapılan sözleşme ile ek gösterge sorununun kayıt altına alındığını vurguladı. Konuyla ilgili son gelişmeleri haberimizde derlediik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkramiyeler en az 34 bin lira artacak! 3600 ek gösterge ile maaşlar artıya geçecek! Polis, hemşire, öğretmen...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü-kulağı 3600 ek gösterge ile ilgili gelecek son dakika açıklamasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ilk kez toplu sözleşme görüşmelerinde dile getirdiği 3600 ek gösterge sorununun çözüme kavuşturulması konusunda yeni bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge meselesinin çözüme kavuşturacaklarını belirterek, yeni bir çalışma programı hazırladıklarını bildirdi.

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İkramiyeler en az 34 bin lira artacak! 3600 ek gösterge ile maaşlar artıya geçecek! Polis, hemşire, öğretmen...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin farklı kurumlarda çalışan 700 bin işçiyi kapsayan önemli bir sözleşme imzaladıklarını anımsattı. Sözleşmeyle piyasada düşük ücret alan yaklaşık 320 bin işçinin ücret seviyelerini belli noktaya getirdiklerini belirten Bilgin, "Özel sektör için de yol gösterdik. Onlar için de belli bir taban, zemin oluşturduk. Bunun için ben kamuda yapılan sözleşmeyi çok önemli buluyorum." dedi.

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İkramiyeler en az 34 bin lira artacak! 3600 ek gösterge ile maaşlar artıya geçecek! Polis, hemşire, öğretmen...

SÖZLEŞMEYLE KAYIT ALTINA ALINDI

Bakan Bilgin, "Aynı şeyi memurlar için yaptık.Memurlarla yaptığımız sözleşmede kümülatif olarak yaklaşık yüzde 32 civarında bir artış gerçekleştirdik, tabi bu 2022-2023 için. Genel başkan burada vurguladı. Çok önemli bir kararı da o sözleşmeyle belirledik. 3600 ek gösterge sorununu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bütün memurlar için fiili bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Bu sözleşmeyle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz" diye konuştu.

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İkramiyeler en az 34 bin lira artacak! 3600 ek gösterge ile maaşlar artıya geçecek! Polis, hemşire, öğretmen...

Sabah Gazetesi Muhabiri Hazal Ateş de 3600 ek gösterge ile hazırladığı haberde şu detaylara yer vermişti:

Merakla beklenen 3600 ek gösterge ilk defa toplu sözleşme mutabakat metnine girerek yazılı vaade dönüştü. Meslek grupları başta olmak üzere diğer ayrıntılar Meclis aşamasında netleştirilecek. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte otuz yıllık hizmeti bulunan bir öğretmen, polis, hemşirenin ikramiyeleri en az 34 bin lira artacak.