HaberlerGaleriİkramiyeler en az 34 bin lira artacak! 3600 ek gösterge ile maaşlar artıya geçecek! Polis, hemşire, öğretmen...
İkramiyeler en az 34 bin lira artacak! 3600 ek gösterge ile maaşlar artıya geçecek! Polis, hemşire, öğretmen...
Milyonlarca vatandaşın gözü 3600 ek gösterge ile ilgili alınacak kararlara çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği 3600 ek gösterge sorununu sözleşmeyle kayıt altına alınmıştır. Vatandaşların merakla beklediği konuyla ilgili son detayları haberimizde derledik. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. İşte, 3600 ek gösterge hakkında gelişmeler...
Giriş Tarihi: 03.09.2021 18:08Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 18:08