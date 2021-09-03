10 ayda 28.400 TL ödeme hesabınızda! Tek şart çalışmamak! Başvurmak için acele edin!

İş sahibi olmayan vatandaşlar işi olmadan da para kazanabiliyor. İŞKUR'a başvuru yaptıktan sonra 10 ayda tam 28.400 TL ödeme alabilirsiniz! Sosyal devlet kapsamında devlet destekleri gelmeye devam ediyor. Birçok vatandaş da bu desteklerden faydalanabiliyor. Bunlardan en önemlisi ise işsizlik maaşı olmaktadır. Çalışılan yıl ve maaş miktarına göre değişiklik gösterse de toplamda 10 ayda 28.400 TK ödeme alabiliyorsunuz. İşte; işsizlik maaşı ile ilgili merak edilenler!