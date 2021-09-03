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Haberler Galeri 10 ayda 28.400 TL ödeme hesabınızda! Tek şart çalışmamak! Başvurmak için acele edin!

10 ayda 28.400 TL ödeme hesabınızda! Tek şart çalışmamak! Başvurmak için acele edin!

İş sahibi olmayan vatandaşlar işi olmadan da para kazanabiliyor. İŞKUR'a başvuru yaptıktan sonra 10 ayda tam 28.400 TL ödeme alabilirsiniz! Sosyal devlet kapsamında devlet destekleri gelmeye devam ediyor. Birçok vatandaş da bu desteklerden faydalanabiliyor. Bunlardan en önemlisi ise işsizlik maaşı olmaktadır. Çalışılan yıl ve maaş miktarına göre değişiklik gösterse de toplamda 10 ayda 28.400 TK ödeme alabiliyorsunuz. İşte; işsizlik maaşı ile ilgili merak edilenler!

Giriş Tarihi: 03.09.2021 15:00 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 15:00
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10 ayda 28.400 TL ödeme hesabınızda! Tek şart çalışmamak! Başvurmak için acele edin!
10 ayda 28.400 TL ödeme hesabınızda! Tek şart çalışmamak! Başvurmak için acele edin!

Devlet kurumları tarafından verilen ekonomik destekler sayesinde milyonlarca vatandaş rahat bir nefes alıyor. Birçok farklı kalemde destek sağlanmaya devam ediyor. İŞKUR tarafından verilen işsizlik maaşı desteği ile de 10 ayda 28.400 TL alabiliyorsunuz. Bu maaşı almaya devam etmeniz için tek gereken ise çalışmamak. Çalışmaya başladığınız an bu maaş kesintiye uğruyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 ayda 28.400 TL ödeme hesabınızda! Tek şart çalışmamak! Başvurmak için acele edin!
10 ayda 28.400 TL ödeme hesabınızda! Tek şart çalışmamak! Başvurmak için acele edin!

İşten kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar 2 bin 840 lirayı bulan işsizlik ödeneği alabiliyor. Mesleki eğitim programlarına katılanlara aylık olarak bir maaş da ödeniyor.

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10 ayda 28.400 TL ödeme hesabınızda! Tek şart çalışmamak! Başvurmak için acele edin!
10 ayda 28.400 TL ödeme hesabınızda! Tek şart çalışmamak! Başvurmak için acele edin!

Devlet, farklı nedenlerle işinden olan sigortalıların işlerini kaybetmelerinden dolayı uğradıkları gelir kaybını bir süre ve belirli bir ölçüde karşılıyor. Buna 'işsizlik maaşı' deniyor. İşsizlik maaşının en düşük tutarı 1.420 lira, en yüksek de 2 bin 840 lira.

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10 ayda 28.400 TL ödeme hesabınızda! Tek şart çalışmamak! Başvurmak için acele edin!
10 ayda 28.400 TL ödeme hesabınızda! Tek şart çalışmamak! Başvurmak için acele edin!

Yani bu yıl içinde işsiz kalan bir çalışanın, 10 ayda alacağı para maksimum 28 bin 400 lira olacak. 6 ay en düşükten maaş alanın eline ise toplamda 8 bin 520 lira geçecek.

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10 ayda 28.400 TL ödeme hesabınızda! Tek şart çalışmamak! Başvurmak için acele edin!
10 ayda 28.400 TL ödeme hesabınızda! Tek şart çalışmamak! Başvurmak için acele edin!

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle İŞKUR üzerinden başvurular internet ortamından alınıyor. Bu nedenle başvuru işlemlerinizi elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapabilirsiniz.