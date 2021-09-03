Emeklilik anında iptal ediliyor! Paralar faiziyle geri alınıyor! SGK, SSK, Bağkur emeklisi...

Emekli olmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Erken emeklilik için belli aralıklarla düzenlemeler yapılmaya devam ediyor. Erken emeklilik için, fiilen SSK'lı bir işte çalışmadığı halde primini kendisi ödeyerek 4/a'lı çalışıyormuş gibi gösterenlere dikkat çeken uyarı geldi. Sahte sigortacılık konusunda son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yeni adımların atılması bekleniyor. Ayrıca yapılan ödemeler faizi ile geri alınıyor. SGK tarafından yapılan açıklamanın detayları haberimizde...