Emeklilik anında iptal ediliyor! Paralar faiziyle geri alınıyor! SGK, SSK, Bağkur emeklisi...
Emekli olmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Erken emeklilik için belli aralıklarla düzenlemeler yapılmaya devam ediyor. Erken emeklilik için, fiilen SSK'lı bir işte çalışmadığı halde primini kendisi ödeyerek 4/a'lı çalışıyormuş gibi gösterenlere dikkat çeken uyarı geldi. Sahte sigortacılık konusunda son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yeni adımların atılması bekleniyor. Ayrıca yapılan ödemeler faizi ile geri alınıyor. SGK tarafından yapılan açıklamanın detayları haberimizde...
Giriş Tarihi: 03.09.2021
19:41 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021
19:41
Emeklilik anında iptal ediliyor. Paralar faiziyle geri alınıyor. SGK, SSK, Bağkur emeklisi olmak isteyenler için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Erken emeklilik için belirli aralıklarla çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Birçok kişi emeklilik için aynı yönteme başvuruyor. Erken emeklilik için son 7 yıllık çalışma süresinin 3.5 yılını BAĞ-KUR yerine SSK'da geçirmek isteyenlerin sahte sigortacılığa karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Fiilen SSK'lı bir işte çalışmayarak kendi pirimini ödeyen ve 4a'lı gibi çalışıyormuş kaydı oluşturanlara SGK'dan üzücü haber geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekli olmak isteyenleri çok yakında ilgilendiriyor. Emekliliğin iptal edilmesine yol açıyor. Emeklilik yaşı ve prim günü koşulu işe giriş tarihine ve çalışma statüsüne göre değişiyor. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olan SSK'lılar 5000 ile 5975 prim günüyle emekli olabiliyorlar. Emeklilik yaşları 2021 yılı itibarıyla kadınlarda 48, erkeklerde 52 yaştan başlıyor. 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan SSK'lılar ise en az 7000 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.
Buna karşılık, her iki dönemde sigorta girişi olan BAĞ-KUR'lular en az 9000 prim gününü tamamlamak zorundalar. Kademeli yaşa tabi olanlar, 9000 prim gününü daha geç doldurdukları için aynı tarihte çalışmaya başlayan SSK'lılara göre daha geç yaşta emekli olabilmekte.
Kanuna göre, 30 Nisan 2008 tarihinden önce sigorta girişi olanlardan birden fazla statüde çalışması bulunanlar, son 7 yıl içinde en fazla hangi statüde hizmetleri varsa o statüden emekli olabiliyorlar. Bu nedenle, özellikle prim günü az olan BAĞ-KUR'lular daha erken emekli olabilmek için son 3.5 yıl BAĞ-KUR'u bırakıp SSK (4/a) statüsüne geçiyorlar. Buraya kadar her şey normal görünüyor.
Birçok kişi bu konuyu araştırıyor. Vatandaşlar BAĞ-KUR'u bırakıp SSK'ya geçtiklerinde ne zaman emekli olabileceklerini merak ediyor. Ancak, bu yolu kullanmak isteyenlerin çok dikkatli olması gerekiyor.