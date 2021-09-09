İkramiyede 34 bin TL artış! İşte öğretmen polis hemşire imam maaşları

2021'deki yeni maaşların tutarları belli oldu. 3600 ek gösterge toplu sözleşme mutabakat metnine girdi. Maaş ve ikramiyeleri artıracak düzenlemenin meslek grupları dahil diğer ayrıntıları Meclis aşamasında netleştirilecek. Memurların yanı sıra emeklilerin aylığına da yansıyacak. İşte öğretmen, polis, hemşire, imam maaşları...