09 Eylül 2021, Perşembe
İkramiyede 34 bin TL artış! İşte öğretmen polis hemşire imam maaşları
2021'deki yeni maaşların tutarları belli oldu. 3600 ek gösterge toplu sözleşme mutabakat metnine girdi. Maaş ve ikramiyeleri artıracak düzenlemenin meslek grupları dahil diğer ayrıntıları Meclis aşamasında netleştirilecek. Memurların yanı sıra emeklilerin aylığına da yansıyacak. İşte öğretmen, polis, hemşire, imam maaşları...
Giriş Tarihi: 09.09.2021 07:32 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 08:53
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