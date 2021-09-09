09 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İkramiyede 34 bin TL artış! İşte öğretmen polis hemşire imam maaşları

İkramiyede 34 bin TL artış! İşte öğretmen polis hemşire imam maaşları

2021'deki yeni maaşların tutarları belli oldu. 3600 ek gösterge toplu sözleşme mutabakat metnine girdi. Maaş ve ikramiyeleri artıracak düzenlemenin meslek grupları dahil diğer ayrıntıları Meclis aşamasında netleştirilecek. Memurların yanı sıra emeklilerin aylığına da yansıyacak. İşte öğretmen, polis, hemşire, imam maaşları...

Giriş Tarihi: 09.09.2021 07:32 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 08:53
  • 1
  • 22
İkramiyede 34 bin TL artış! İşte öğretmen polis hemşire imam maaşları

Milyonlarca memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge ilk defa toplu sözleşme mutabakat metnine girdi. Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında ek gösterge konusu yazılı vaade dönüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
İkramiyede 34 bin TL artış! İşte öğretmen polis hemşire imam maaşları

Meslek grupları başta olmak üzere diğer ayrıntılar Meclis aşamasında netleştirilecek.

  • 3
  • 22
İkramiyede 34 bin TL artış! İşte öğretmen polis hemşire imam maaşları

Daha önceki çalışmalarda öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 grup gündeme gelmişti.

  • 4
  • 22
İkramiyede 34 bin TL artış! İşte öğretmen polis hemşire imam maaşları

Statüye göre belirlenirse eğitim durumu dikkate alınmadan lise mezunu polis, hemşire, din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak.

  • 5
  • 22
İkramiyede 34 bin TL artış! İşte öğretmen polis hemşire imam maaşları

Eğitime bakılırsa ek göstergeden sadece 4 yıllık üniversite, yüksek lisans mezunları yararlanabilecek.