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24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İkinci tazminat için o şartlara dikkat! Gerekenleri tek tek sıraladı! Emekli olduktan sonra... İkinci tazminat için o şartlara dikkat! Gerekenleri tek tek sıraladı! Emekli olduktan sonra...
Ülkemizde binlerce vatandaş emekli olduktan sonra çalışma hayatını sürdürüyor. İş Kanunu hakkı çerçevesinde bu çalışanların normal çalışanlardan ayıran fark bulunmuyor. İzinleri ve tazminatları aynı şekilde hesaplanıyor. Hatta 50 yaşından büyük olanlara 20 günden az izin verilemiyor. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin ikinci kez tazminat alma imkanı da var. Ancak bu haktan yararlanmak isteyenler belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. İşte, ikinci tazminat için aranan şartlar...
Giriş Tarihi: 24.03.2021 20:13 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 20:13
İkinci tazminat için o şartlara dikkat... Gerekenleri tek tek sıraladı. Ülkemizde emeklilerin bir kısmı çalışmaya devam ediyor. İş Kanunu kapsamında haklar açısından emekli çalışanların diğer çalışanlardan hiçbir farkı yok. İkinci tazminat için belirli şartların yerine getirilmesi isteniyor. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin ikinci kez tazminat alma imkanı da var. İşte, ikinci tazminat için aranan şartlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ülkemizde emeklilerin bir kısmı çalışmaya devam ediyor. İş Kanunu kapsamında haklar açısından emekli çalışanların diğer çalışanlardan hiçbir farkı yok.
Yani izinleri, tazminatları aynı şekilde hesaplanıyor. Hatta 50 yaşından büyük olanlara 20 günden az izin verilemiyor.
Bir işyerinde çalıştıktan sonra emekli olanlar istedikleri zaman ayrılıp tazminatını alabiliyor.
Son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak kaydıyla ne kadar kıdemi varsa o kadar tazminat ödeniyor. Daha sonra bir başka işyerinde de 1 yılı doldurup kendi istek ve kusuru dışında çıkartılırsa bu kez ikinci tazminatı da alabiliyor.