25 Haziran 2021, Cuma
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İkinci emeklilik fırsatı! Ve yeni dönem başlıyor! Ayda 200 TL...
Milyonlarca kişi için İkinci emeklilik fırsatında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bireysel emeklilik sisteminde yeni dönem 1 Temmuz'da başlayacak.18 yaş altındaki çocuklar da sisteme girecek. 18 yaşında bir genç ayda 200 TL yatırarak 56 yaşında 538 bin lira biriktirebilecek. Anne ve babalar çocuklarının geleceği için BES hesabı açarak tasarrufta bulunabilecek. İşte, Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 25.06.2021 19:45 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 19:45
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