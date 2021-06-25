İkinci emeklilik fırsatı! Ve yeni dönem başlıyor! Ayda 200 TL...

İkinci emeklilik fırsatı... Ve yeni dönem başlıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne bundan böyle 18 yaş altındaki çocuklar da dahil olacak. Ayda 200 TL yatıranın 538.000 TL biriktirmesi mümkün olacak. Anne ve babalar çocuklarının geleceği için BES hesabı açarak tasarrufta bulunabilecek. Devlet katkısı ise yüzde 25 olarak uygulanacak. İşte, ikinci emeklilik için detaylar...