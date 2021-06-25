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İkinci emeklilik fırsatı! Ve yeni dönem başlıyor! Ayda 200 TL...

Milyonlarca kişi için İkinci emeklilik fırsatında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bireysel emeklilik sisteminde yeni dönem 1 Temmuz'da başlayacak.18 yaş altındaki çocuklar da sisteme girecek. 18 yaşında bir genç ayda 200 TL yatırarak 56 yaşında 538 bin lira biriktirebilecek. Anne ve babalar çocuklarının geleceği için BES hesabı açarak tasarrufta bulunabilecek. İşte, Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 25.06.2021 19:45 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 19:45
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İkinci emeklilik fırsatı! Ve yeni dönem başlıyor! Ayda 200 TL...

İkinci emeklilik fırsatı... Ve yeni dönem başlıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne bundan böyle 18 yaş altındaki çocuklar da dahil olacak. Ayda 200 TL yatıranın 538.000 TL biriktirmesi mümkün olacak. Anne ve babalar çocuklarının geleceği için BES hesabı açarak tasarrufta bulunabilecek. Devlet katkısı ise yüzde 25 olarak uygulanacak. İşte, ikinci emeklilik için detaylar...

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İkinci emeklilik fırsatı! Ve yeni dönem başlıyor! Ayda 200 TL...

Yaklaşık 13 milyon vatandaşın içinde olduğu Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni dönem başlıyor. 18 yaşın altındaki çocuklar da sisteme girebilecek. Bu yaş grubunda yaklaşık 23 milyon çocuğun bulunması, tasarruf potansiyelini de artırıyor.

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İkinci emeklilik fırsatı! Ve yeni dönem başlıyor! Ayda 200 TL...

Uzmanlar, ilk etapta bunun yüzde 10'unun sisteme gireceğini, 2.3 milyon yeni katılımcıdan 32 milyar liralık bir tasarruf sağlanmasını bekleniyor.

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İkinci emeklilik fırsatı! Ve yeni dönem başlıyor! Ayda 200 TL...

Mevcut uygulamada sisteme girenler 10 yıl kalmak ve 56 yaşını tamamlamak şartıyla emekli olabiliyor. Emeklilik zamanında isteyen maaş alırken, isteyen de toplu parasını alarak sistemden çıkabiliyor.

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İkinci emeklilik fırsatı! Ve yeni dönem başlıyor! Ayda 200 TL...

BES'de katılımcıların ödedikleri aylık miktarlara devlet de yüzde 25 katkı yapıyor. Yani ayda 100 lira ödeyen bir katılımcının hesabında 125 lira oluyor.