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İŞKUR Almanya işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Almanya işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR Almanya işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İŞKUR üzerinden Almanya'da çalışacak personel alımı ile ilgili bir ilan yayınlandı. Personel alımına ilişkin yayınlanan ilanda Almanya'da en az 15, en çok 20 bin TL maaşla çalışacak personel alındığı belirtiliyor. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar aranan şartları merak ediyor. İşte, İŞKUR Almanya işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Almanya işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 25.06.2021 23:50
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İŞKUR Almanya işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Almanya işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR Almanya işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Almanya işçi alımı başvuru şartları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Almanya'da çalışmak isteyenler için İŞKUR'da yayınlanan personel alımı ilanı gündemde konuşulan konular arasında. Koronavirüs nedeniyle uzun süredir vize verilmeyen Almanya'dan normalleşme dönemiyle birlikte Türkiye'den personel almaya başladı. Almanya personel alımıyla ilgili detaylar sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, İŞKUR Almanya işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Almanya işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

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İŞKUR Almanya işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Almanya işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Almanya'da çalışmak isteyen birçok vatandaş, Almanya işçi ve personel alımlarını yakından takip ediyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Almanya için yeni bir personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan personel alımı ilanına göre, Almanya'da en az 15 bin, en çok 20 bin TL maaşla çalışacak personeller alınacak.

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İŞKUR Almanya işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Almanya işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için son başvuruların 25 Haziran'a kadar devam edeceği duyuruldu. Bu duyurunun ardından 2021 yılı Almanya işçi alımı başvuru şartları ve detayları merak konusu oldu.

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İŞKUR Almanya işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Almanya işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Vize başvurusu yapacak olan kişilerin önceden tamamlamış oldukları meslek eğitiminin, Almanya'daki meslek eğitimi ile eşdeğer olduğunu gösteren denklik belgesi alması gerekiyor.

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İŞKUR Almanya işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Almanya işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Almanya'da en az 15 bin TL maaşla çalışacak personel alım ilanı için başvuru şartları şu şekildedir:

Herhangi bir suç teşkil edecek adli sicil kaydının bulunmaması

B1 seviyesinde Almanca dilinin bilinmesi ve bu seviyeyi belgelendirmesi gerekmektedir

Hemşirelik bölümü lisans ( dört yıllık ) mezuniyetinin olması gerekmektedir

Çalışma deneyiminin bulunması

Yurt dışına çıkmaya engel bir durumunun olmaması