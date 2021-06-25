İŞKUR Almanya işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Almanya işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Almanya'da çalışmak isteyen birçok vatandaş, Almanya işçi ve personel alımlarını yakından takip ediyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Almanya için yeni bir personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan personel alımı ilanına göre, Almanya'da en az 15 bin, en çok 20 bin TL maaşla çalışacak personeller alınacak.