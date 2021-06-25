26 Haziran 2021, Cumartesi
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İŞKUR Almanya işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Almanya işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
İŞKUR Almanya işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İŞKUR üzerinden Almanya'da çalışacak personel alımı ile ilgili bir ilan yayınlandı. Personel alımına ilişkin yayınlanan ilanda Almanya'da en az 15, en çok 20 bin TL maaşla çalışacak personel alındığı belirtiliyor. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar aranan şartları merak ediyor. İşte, İŞKUR Almanya işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Almanya işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 25.06.2021 23:50
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