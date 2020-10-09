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Haberler Galeri Emekli zammı son dakika! SGK-SSK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? 2021'de emeklilere tarihin en yüksek zammı geliyor!

Emekli zammı son dakika! SGK-SSK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? 2021'de emeklilere tarihin en yüksek zammı geliyor!

SGK-SSK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaşların yılın ilk yarısında Ocak zammı uygulanacak. 2020 yılının son 6 ayında ortaya çıkacak enflasyon rakamlarına göre zam oranı belli olacak. Ülkemizde yaklaşık 13 milyon SSK ve Bağkur emeklisi maaşlarına yansıyacak zam oranını merak ediyor. Temmuz ayında maaşlara uygulanan 5.75 oranının ardından uzman isimler beklentiler hakkında yorumlarda bulunuyor. Bu kapsamda özellikle en çok merak edilenler arasında "2021'de en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 09.10.2020 22:35 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 22:46
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Emekli zammı son dakika! SGK-SSK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? 2021'de emeklilere tarihin en yüksek zammı geliyor!

Yaklaşık 13 milyon emeklinin maaşlarına Temmuz ayında 5.75 oranında zam uygulanmıştı. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yılın iki yarısında Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon rakamlarına göre zam uygulanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 10,5'e gerilemesi, 2021 yıl sonunda yüzde 8 olarak gerçekleşmesi, program dönemi sonunda ise yüzde 4,9 düzeyine gerilemesi hedeflenmektedir." açıklamasının ardından yeni yılda emekli maaşlarına uygulanacak zam hakkında tahminler ortaya çıkıyor. Yeni ekonomi programı içerisinde enflasyon tahminleri doğrultusunda SGK-SSK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli zammı son dakika! SGK-SSK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? 2021'de emeklilere tarihin en yüksek zammı geliyor!

YENİ ZAMLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlara her Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. Zam oranları enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. 2020'nin ikinci 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte yeni zamlar da belli olacak. Yeni zamlar için Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon oranları bekleniyor.

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Emekli zammı son dakika! SGK-SSK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? 2021'de emeklilere tarihin en yüksek zammı geliyor!

Temmuz, Ağustos ve Eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonuyla bu oran yükselecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik 2020 yılı enflasyon tahminine göre de zam oranı yüzde 4.49'a çıkabilecek.

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Emekli zammı son dakika! SGK-SSK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? 2021'de emeklilere tarihin en yüksek zammı geliyor!

KİM NE KADAR ALACAK?

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, halen en düşük emekli aylığı esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 lira seviyesinde bulunuyor. 3 aylık yüzde 2.44'lük enflasyona göre en düşük maaş esnafta bin 932, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 287 liraya çıkacak.

Eğer zam oranı yüzde 4.49 çıkarsa da taban aylık esnafta bin 971, SSK'lılarda 2 bin 333 lirayı bulacak.

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Emekli zammı son dakika! SGK-SSK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? 2021'de emeklilere tarihin en yüksek zammı geliyor!

MEMURA FARK ÖDENECEK

Memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, Yeni Ekonomi Programı'ndaki TÜFE tahminine göre enflasyon farkı ile bu oran artabilecek.