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Emekli zammı son dakika! SGK-SSK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? 2021'de emeklilere tarihin en yüksek zammı geliyor!
SGK-SSK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaşların yılın ilk yarısında Ocak zammı uygulanacak. 2020 yılının son 6 ayında ortaya çıkacak enflasyon rakamlarına göre zam oranı belli olacak. Ülkemizde yaklaşık 13 milyon SSK ve Bağkur emeklisi maaşlarına yansıyacak zam oranını merak ediyor. Temmuz ayında maaşlara uygulanan 5.75 oranının ardından uzman isimler beklentiler hakkında yorumlarda bulunuyor. Bu kapsamda özellikle en çok merak edilenler arasında "2021'de en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor.
Giriş Tarihi: 09.10.2020 22:35 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 22:46
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