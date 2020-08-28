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Haberler Galeri Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İşsizlik ödeneği şartları...

Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İşsizlik ödeneği şartları...

Son dakika... Ağustos ayı işsizlik maaşı ödeme takvimi belli oldu. İşsizlik ödeneğinden yararlanan vatandaşlar Ağustos ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyordu. Merakla beklenen açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, Ağustos ayı işsizlik maaşı ödemelerinin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını duyurdu. Peki, Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İşsizlik ödeneği şartları neler?

Giriş Tarihi: 28.08.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 10:37
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Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İşsizlik ödeneği şartları...

Son dakika... Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Koronavirüs salgını snrası işsiz kalan vatandaşlar İŞKUR üzerinden işsizlik ödeneğine başvurmuştu. Başvuru şartlarını taşımaları durumunda işsizlik maaşı alabilen vatandaşlar, Ağustos ayı ödemelerinin takvimini merak ediyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerinin takvimini duyurdu. Peki, Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İşsizlik maaşı alma şartları neler? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İşsizlik ödeneği şartları...

AĞUSTOS AYI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, "Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak." açıklamasını yaptı.

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Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İşsizlik ödeneği şartları...

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle İŞKUR üzerinden başvurular internet ortamından alınıyor. Bu nedenle başvuru işlemlerinizi elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapabilirsiniz.

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Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İşsizlik ödeneği şartları...

İşsizlik maaşının ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekiyor. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanıyor.

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Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İşsizlik ödeneği şartları...

2020 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

En yüksek işsizlik maaşı 2 bin 336,53 TL
En düşüş işsizlik maaşı bin 168,27 TL