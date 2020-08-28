Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İşsizlik ödeneği şartları...

Son dakika... Ağustos ayı işsizlik maaşı ödeme takvimi belli oldu. İşsizlik ödeneğinden yararlanan vatandaşlar Ağustos ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyordu. Merakla beklenen açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, Ağustos ayı işsizlik maaşı ödemelerinin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını duyurdu. Peki, Ağustos ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İşsizlik ödeneği şartları neler?

Giriş Tarihi: 28.08.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 10:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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