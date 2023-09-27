27 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Altını olanlara yol haritası geldi! 2024'te gram, çeyrek, yarım altın fiyatını gören şaşıp kalacak! İslam Memiş açıkladı: 90 gün içinde...

Altını olanlara yol haritası geldi! 2024'te gram, çeyrek, yarım altın fiyatını gören şaşıp kalacak! İslam Memiş açıkladı: 90 gün içinde...

Altın, hem yatırımcıların hem de vatandaşların güvenli liman olarak gördüğü ve sıklıkla tercih ettiği bir yatırım aracı olma özelliğini sürdürüyor. 2024 yılına kadar yeni rekorlar kırması beklenen altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir odak noktası haline geldi. Altın fiyatlarının anlık ve canlı olarak takip edilmesi, yatırımcılar için büyük önem taşıyor. İslam Memiş altın fiyatlarındaki yol haritasını A Haber'e anlattı. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.09.2023 14:47
  • 1
  • 13
Altını olanlara yol haritası geldi! 2024 gram, çeyrek, yarım altın fiyatı şoke edecek! İslam Memiş açıkladı: 90 gün içinde...

Altın, hem yatırımcıların hem de vatandaşların güvenli liman olarak gördüğü ve sıklıkla tercih ettiği bir yatırım aracı olma özelliğini sürdürüyor. 2024 yılına kadar yeni rekorlar kırması beklenen altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir odak noktası haline geldi. Altın fiyatlarının anlık ve canlı olarak takip edilmesi, yatırımcılar için büyük önem taşıyor. İslam Memiş altın fiyatlarındaki yol haritasını A Haber'e anlattı. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Altını olanlara yol haritası geldi! 2024 gram, çeyrek, yarım altın fiyatı şoke edecek! İslam Memiş açıkladı: 90 gün içinde...

ALTINDA SON DURUM NE?

İşte altın fiyatlarına ilişkin İslam Memiş'in aktardıkları:

Geçen haftadan beri altın baskı durumunda. Fed'in açıklamalarının burada önemli bir etkisi var. Dolar uluslararası piyasalarda değer artış sürecinde. Dolar endeksi 106 seviyesine kadar yükseldi. Haliyle doların karşısındaki tüm yatırım araçlarında bir satış baskısı olduğunu gözlemliyoruz. O ONS altın 1900 dolar seviyesinin altında şu anda 1890 dolar seviyesini takip ediyoruz. Yukarıda 1950 direnci var. Gram altın dolar kuru güçlü olduğu için 1700 lira altına sarkmıyor. Şu anda 1702, 1707 lira aralığında. Gram altın dolardan güç toplamaya devam ederken ONS altın dünyada değer kaybederken Türkiye'de yatay seyrini korumakta.

  • 3
  • 13
Altını olanlara yol haritası geldi! 2024 gram, çeyrek, yarım altın fiyatı şoke edecek! İslam Memiş açıkladı: 90 gün içinde...

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK!

Baskılanma sürecinin kalıcı olmayıp yine yükseliş trendlerinin devam edeceğini düşünüyoruz.

  • 4
  • 13
Altını olanlara yol haritası geldi! 2024 gram, çeyrek, yarım altın fiyatı şoke edecek! İslam Memiş açıkladı: 90 gün içinde...

O yüzden bu seviyeler bu baskılanmalar bir alım fırsatı olarak ön planda durmaya devam ediyor.

  • 5
  • 13
Altını olanlara yol haritası geldi! 2024 gram, çeyrek, yarım altın fiyatı şoke edecek! İslam Memiş açıkladı: 90 gün içinde...

Yine yılı 1800, 1880 lira aralığında tamamlayabiliriz. 2024 yılında yine bu yüksek fiyatlar karşımızda olabilir.