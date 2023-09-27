Altını olanlara yol haritası geldi! 2024'te gram, çeyrek, yarım altın fiyatını gören şaşıp kalacak! İslam Memiş açıkladı: 90 gün içinde...

Altın, hem yatırımcıların hem de vatandaşların güvenli liman olarak gördüğü ve sıklıkla tercih ettiği bir yatırım aracı olma özelliğini sürdürüyor. 2024 yılına kadar yeni rekorlar kırması beklenen altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir odak noktası haline geldi. Altın fiyatlarının anlık ve canlı olarak takip edilmesi, yatırımcılar için büyük önem taşıyor. İslam Memiş altın fiyatlarındaki yol haritasını A Haber'e anlattı. İşte detayları...