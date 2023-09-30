30 Eylül 2023, Cumartesi
Emekliyi sevindirecek zamlı maaş hesabı! Yeni oranla 9.509 TL maaş + refah payı! 7.500 TL alana % 50 ek zam...
"En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun cevabı milyonlarca kişi tarafından sorgulanıyor. Türkiye'de milyonlarca çalışanın ve emeklinin merakla beklediği asgari ücret artışı ile en düşük emekli maaşı artışıyla ilgili çalışmalar hızla sürüyor. Emekli maaşı zamları ve düzenlemeleri için yapılan çalışmalar, özellikle 7500 TL üzeri emekli maaşı alanları yakından ilgilendiriyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında bu konuyla ilgili önemli detayları paylaştı. İşte, güncel emekli maaş hesaplamaları...
Giriş Tarihi: 30.09.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023 16:26
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