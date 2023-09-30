Emekliyi sevindirecek zamlı maaş hesabı! Yeni oranla 9.509 TL maaş + refah payı! 7.500 TL alana % 50 ek zam...

1 Ekim'de Meclis açılıyor ve çalışmalar başlıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

"Emeklilere hem temmuz hem de ocak aylarında zam yapılıyor rutin olarak ama onun dışında bir ek zam yapılacaksa bu yasal düzenleme ile yapılmak zorunda..Dolayısıyla bu refah payları da önce enflasyon açıklanıyor daha sonra refah payı bir yasal düzenleme olarak hızlıca çıkarılıyor ve emeklilerin maaş gününe yetiştiriliyor.

O yüzden de bir Meclis aşaması bunda kesinlikle olması lazım..Çalışma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı bürokratları zaten teknik çalışmayı bir süredir devam ettiriyorlardı. Bakanlar düzeyinde de bir toplantı olmasını bekliyoruz.