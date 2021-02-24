İhtiyacı olana verilecek! 300, 400, 600 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları...

Yeni doğan çocuğun/çocukların T.C. kimlik numarası/numaraları yazılır. Bu bölümde yeni doğan çocuğunuz ve ya ikiz ise çocuklarınızın kimlik bilgilerini doldurmalısınız. Bu işlem için gerekli olan kimlik çıkarma işlemini yapmayı unutmayınız.

Adına başvuru yapılanın varsa diğer çocuklarının T.C. kimlik numaraları yazılır. Annenin varsa önceki çocuklarının kimlik bilgilerinin belirtilmesi önemli ve gereklidir. Bunu yazmamanız halinde 2. ve 3. çocuk için öngörülen yardım tutarını alamayacaksınız ve yalnızca 1. çocuk için yardım alabileceksiniz.