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24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İhtiyacı olana verilecek! 300, 400, 600 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları... İhtiyacı olana verilecek! 300, 400, 600 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları...
Devlet tarafından ihtiyacı olan vatandaşlara sosyal yardım ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Bilindiği üzere doğum yapan annelere belirli miktarda yardım yapılıyor. Özellikle 'doğum yapan ev hanımlarına devlet yardımı' sağlanması maddi olarak iyi durumda olmayan ailelere bütçeleri açısından çok önemli bir destek sağlıyor. Yardımdan yararlanmak isteyenler ise başvuru şartlarını merak ediyor. ahaber.com.tr detayları haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 24.02.2021 17:43
İhtiyacı olana verilecek! 300, 400, 600 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet tarafından çeşitli sosyal yardımlar vatandaşlara ödeniyor. Doğum yapan annelere sosyal yardım ödemeleri yapılıyor. Doğum yardımından yararlanmak isteyenler, Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi'ni doldurarak, şahsen veya kargo, posta yolunu kullanarak, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine başvuruda bulunabilirsiniz. ahaber.com.tr olarak doğum yardımı başvuru şartlarını haberimizde derledik.
GALERİ DEVAM EDİYOR DOĞUM PARASI VE SÜT YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?
Doğan bebeğin T.C kimlik kartı. Bu belge doğum parası talebinde bulunulacak çocuğun tam ve sağ doğduğunu göstermektedir.
Anne ya da babanın T.C kimlik kartı. Bu belge doğum parası talebinde bulunacak kişinin kimliğini göstermektedir.
Doğum parası başvurusunda bulunmak için başvuru merciinden alınmış olan belgelerin tam ve doğru şekilde doldurulmuş hali gerekmektedir.
DOĞUM YARDIMI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Doğum yardımı alıp alamayacağınızı sorgulama işlemlerini için e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. e-Devlet'e girişinizi yaptıktan sonra arama kısmına "Doğum Parası" yazarak arama yapmalısınız. Daha sonra arama sonuçlarında çıkan "Doğum parası sorgulama" seçeneğine tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Doğum parası sorgulamanın bir diğer yöntemi de ilgili Bakanlıkların '183' ve '144' numaralı çağrı merkezlerini aramaktır. Bu hatlardan doğum parası sorgulamanızı yapabilir ve gerekli bilgileri alabilirsiniz.
DOĞUM YARDIMI DİLEKÇESİ NASIL DOLDURULUR?
Doğum yardımı başvurusunda bulunan kişinin T.C. kimlik numarası ve adı soyadı belirtilir. Öncelikle doğum yapan anneye doğum yardımı yapılır. Ancak başvuruyu annenin kocası da yapabilmektedir. Bu durumda doldurulan evraklara eşin yani kocanın bilgileri yazılır. Doğum yapan kişinin bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.
Yeni doğan çocuğun/çocukların T.C. kimlik numarası/numaraları yazılır. Bu bölümde yeni doğan çocuğunuz ve ya ikiz ise çocuklarınızın kimlik bilgilerini doldurmalısınız. Bu işlem için gerekli olan kimlik çıkarma işlemini yapmayı unutmayınız.
Adına başvuru yapılanın varsa diğer çocuklarının T.C. kimlik numaraları yazılır. Annenin varsa önceki çocuklarının kimlik bilgilerinin belirtilmesi önemli ve gereklidir. Bunu yazmamanız halinde 2. ve 3. çocuk için öngörülen yardım tutarını alamayacaksınız ve yalnızca 1. çocuk için yardım alabileceksiniz.