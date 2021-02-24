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24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bu şartlar varsa dikkat: 8 maaş tazminat kazanabilirsiniz Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bu şartlar varsa dikkat: 8 maaş tazminat kazanabilirsiniz
İşçilerin çalışma hayatındaki en büyük güvencesini İş Kanunu oluşturuyor. İşçinin iş güvencesine sahip olması bu kanunla şartlara bağlanıyor. İlk şart işverenin aynı işkolundaki işyerlerinde toplamda 30'dan fazla çalışanı bulunması. İkinci şart ise işçinin kıdeminin altı aydan fazla olması. Bazı şartlar sağlandıktan sonra iş sözleşmesi feshedilen kişi işe iade davası açabiliyor. Mahkeme sonucunda eğer çalışan haklı bulunursa, kıdem tazminatının yanı sıra 4 ila 8 maaş kadar tazminata hak kazanabiliyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.02.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 09:44
İşten çıkarılmak çalışanların temel kaygısıdır. Çalışma hayatının içinde karşılaşılabilecek sorunlar iş ilişkisini bitirme noktasına getirebilir. Kimi zaman çalışandan gelse de talep, çoğunlukla iş ilişkisini sonlandıran işveren olmaktadır.
GALERİ DEVAM EDİYOR Pandemi döneminde fesih yasaklandığı için işveren tarafından uygulanan fesihlerle daha az karşılaşsak da sayı azımsanmayacak kadar çok. Buna işverenin diğer SGK çıkış kodlarını kullanarak yaptığı çıkışlarla, işçinin istifası olarak gösterdiği çıkışlar da sorun bir hayli büyüyor. 2002 YILINDA BAŞLADI Milliyet'in haberine göre fesih yasağından çok önce, işçiyi korumaya çalışan İş Kanunu iş güvencesi sistemi getirmiştir. İlk kez hayatımıza 2002 yılında giren iş güvencesi ve ona bağlı işe iade davaları, bugünkü iş davalarının büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor. İş Kanunu bir işçinin iş güvencesine sahip olmasını, kıdem, çalışan sayısı ve işçinin bulunduğu konum gibi şartlara bağlıyor. İşçinin iş güvencesine sahip olabilmesinin ilk şartı işverenin aynı işkolundaki işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısının otuzdan fazla olmasıdır.
İkinci şart ise işçinin kıdeminin altı aydan uzun olmasıdır. Diğer bir şart ise işçinin belirli konumdaki işveren vekili olmamasıdır. Belirli konumdaki işveren vekili ile kastedilen işletmenin bütününü sevk ve idare eden yöneticilerle işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve ayrıca işyerine işçi alıp işten çıkarma yetkisi bulunan yöneticilerdir.