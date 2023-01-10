Emekli ve memura ikramiye müjdesi! 3600 ek gösterge ile kanatlanacak! Emekliye 7.963 TL, memura 14.435 TL! Öğretmen, polis, hemşire...

TÜİK rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. 5.5 milyon emeklinin maaşı bu ay yüzde 30 artarken, bir artış da 3600 ek gösterge ile geldi. 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge 30 yıllık hizmeti olanların emekli aylıklarına 2 bin 587, ikramiyelerine 93 bin liraya varan ilave zam getirecek. Yeni ek gösterge ile oluşacak maaş tablosu merak edilmeye başlandı. İşte, 3600 ek gösterge sonrası memur ve memur emeklisini yeni maaşları!