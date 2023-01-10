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Haberler Galeri Emekli ve memura ikramiye müjdesi! 3600 ek gösterge ile kanatlanacak! Emekliye 7.963 TL, memura 14.435 TL! Öğretmen, polis, hemşire...

Emekli ve memura ikramiye müjdesi! 3600 ek gösterge ile kanatlanacak! Emekliye 7.963 TL, memura 14.435 TL! Öğretmen, polis, hemşire...

TÜİK rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. 5.5 milyon emeklinin maaşı bu ay yüzde 30 artarken, bir artış da 3600 ek gösterge ile geldi. 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge 30 yıllık hizmeti olanların emekli aylıklarına 2 bin 587, ikramiyelerine 93 bin liraya varan ilave zam getirecek. Yeni ek gösterge ile oluşacak maaş tablosu merak edilmeye başlandı. İşte, 3600 ek gösterge sonrası memur ve memur emeklisini yeni maaşları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 16:35
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Emekli ve memura ikramiye müjdesi! 3600 ek gösterge ile kanatlanacak! Emekliye 7.963 TL, memura 14.435 TL! Öğretmen, polis, hemşire...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 30 zam yapıldı. Ocak ayı çalışan ve emekliler için kazançlı geçmeye devam ediyor. Bu yıl için yüzde 30 zam alan kamu çalışanları ve memur emeklilerine 3600 ek gösterge piyangosu da vuracak. Ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Göstergesi 3000'den 3600'e çıkan 25 yıllık çalışanın aylığına 2 bin 115, 30 yıl hizmeti olana da 2 lira 240 lira ilave artış yapılacak. İşte, 3600 ek gösterge sonrasında oluşan tablo!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ve memura ikramiye müjdesi! 3600 ek gösterge ile kanatlanacak! Emekliye 7.963 TL, memura 14.435 TL! Öğretmen, polis, hemşire...

2022'de emekli olanlar, 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen ikramiye farklarından yararlanabilecek.

İkramiye, 1 kereye mahsus olarak yatırılacak.

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Emekli ve memura ikramiye müjdesi! 3600 ek gösterge ile kanatlanacak! Emekliye 7.963 TL, memura 14.435 TL! Öğretmen, polis, hemşire...

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan 25 yıllık çalışanın aylığına 2 bin 115 lira, 30 yıl hizmeti olana da 2 lira 240 lira ilave artış yapılacak.

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Emekli ve memura ikramiye müjdesi! 3600 ek gösterge ile kanatlanacak! Emekliye 7.963 TL, memura 14.435 TL! Öğretmen, polis, hemşire...

Ek göstergesi 2200'den 3600'e yükselip 25 yıl hizmeti olanlar 2 bin 463 lira, 30 yıl hizmeti olanlar da 2 lira 587 daha fazla zam alacak.

Heyecanla beklenen ek gösterge düzenlemesine ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:

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Emekli ve memura ikramiye müjdesi! 3600 ek gösterge ile kanatlanacak! Emekliye 7.963 TL, memura 14.435 TL! Öğretmen, polis, hemşire...

EK GÖSTERGE HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

Ek gösterge düzenlemesi ile maaş artışı tazminat yansıtma oranlarıyla gerçekleşiyor. Ek gösterge 3600'e çıktığında tazminat yansıtma oranı da yaklaşık 60 puan yükseliyor.