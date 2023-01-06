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Ödemeler başladı! Hesabınızı hemen kontrol edin! Ocak ayı ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl eğitim-öğretim süresince yükseköğrenim öğrencilerine yönelik burs ve kredi imkanı sağlanıyor. 2022-2023 yılının ilk üç aylık ödemeleri toplu şekilde alan öğrenciler şimdi de ocak ayı ödemelerini bekliyor. KYK burs ve kredi ödemeleri her ayın 6'sıyla 10'u arasında gerçekleştiriliyor. TC kimlik numarasının son hanesine göre ödemeler hesaplara yatmaya başladı. İşte ödeme günleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023 15:03
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Ödemeler başladı! Hesabınızı hemen kontrol edin! Ocak ayı ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor

Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerinin maddi açıdan desteklenmeleri için her yıl burs ve kredi imkanı sağlanıyor. Bu destekten faydalanan öğrenciler, ocak ayı ödeme takvimini araştırıyor. TC Kimlik numarasının son rakamı 0 olanlara ocak ayı ödemeleri bugün başladı.

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Ödemeler başladı! Hesabınızı hemen kontrol edin! Ocak ayı ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor

OCAK AYI ÖDEMELERİ BAŞLADI

KYK burs ve kredi ocak ayı ödemeleri 6 Ocak'ta başladı. TC kimlik numarasının son rakamına göre ödeme günleri şöyle:

Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü

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Ödemeler başladı! Hesabınızı hemen kontrol edin! Ocak ayı ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor

2023 KYK BURSU NE KADAR?

2022-2023 KYK kredi ve burs ücretlerinde yüzde 47'lik bir artış yapıldı. Buna göre, yeni burs ve kredi miktarı şöyle:

Lisans: 1.250 lira
Yüksek lisans: 2.500 lira
Doktora: 3.750 lira

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Ödemeler başladı! Hesabınızı hemen kontrol edin! Ocak ayı ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

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Ödemeler başladı! Hesabınızı hemen kontrol edin! Ocak ayı ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.