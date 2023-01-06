06 Ocak 2023, Cuma
Ödemeler başladı! Hesabınızı hemen kontrol edin! Ocak ayı ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl eğitim-öğretim süresince yükseköğrenim öğrencilerine yönelik burs ve kredi imkanı sağlanıyor. 2022-2023 yılının ilk üç aylık ödemeleri toplu şekilde alan öğrenciler şimdi de ocak ayı ödemelerini bekliyor. KYK burs ve kredi ödemeleri her ayın 6'sıyla 10'u arasında gerçekleştiriliyor. TC kimlik numarasının son hanesine göre ödemeler hesaplara yatmaya başladı. İşte ödeme günleri...
Giriş Tarihi: 06.01.2023 15:03
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10