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İkinci el için görülmemiş fırsat! Son günler yaklaşıyor! 2. el araba fiyatları düşecek mi?
İkinci araba fiyatlarında güncellemeler yaşanıyor. Pandemi döneminde fiyatların dalgalanması sonrasında araba almak isteyenler hayal kırıklığına uğramıştı. Sıfır araç üretiminin yeniden artması sonrasında fiyatlarda nispeten düşüş yaşandı. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, birinci elde 2020'deki gibi bulunurluk sıkıntısı yaşanması halinde 2. el fiyatlarının tekrar yukarı doğru yükselebileceğini belirterek, "Çünkü geçen seneye göre 2. el fiyatları özellikle ilk 3 ayda geri geldi. Dolayısıyla araç almak isteyen vatandaşlarımız, özellikle 2. el düşünüyorlarsa bunları alma dönemi geldi de geçiyor olabilir diye düşünüyoruz." dedi.
Giriş Tarihi: 09.05.2021 19:49
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