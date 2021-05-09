Asgari ücretliye müjde! Tek seferde en az 8 bin 904 TL ödeme imkanı! Maaş, izin, ikramiye...
Asgari ücretliye müjde... Tek seferde en az 8 bin 904 TL ödeme imkanı. Maaş, izin, ikramiye hepsini kapsıyor. Asgari ücretli olarak çalışanlar için ödeme miktarı 8 bin 904 TL. Alınan maaş arttıkça ödenen tutar da artıyor. Yıl içinde yapılan ödemeler ile cepler dolup taşacak. Kadınların iş hayatına katılımını artırmak için de çeşitli projeler devreye alınıyor. Maaş ve izin hakkını kapsayan ödemelerin detaylarını haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 09.05.2021
19:11
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Ödemeler tek seferde hesaplara yatıyor. Asgari ücretli olarak çalışanlar için ödeme miktarı 8 bin 904 TL. Alınan maaş arttıkça ödenen tutar da artıyor. Kadınlarında iş hayatına kazandırılması ve istihdamının artırılması için önemli projeler devreye alınıyor. Son yıllardan kadınlar ve anneler için yeni düzenlemeler yıllar içinde yürürlüğe alınıyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren son dakika gelişmeleri haberimizde derledik.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kadınların iş hayatında yer almalarını teşvik etmek için pek çok destek sağlanıyor. Özellikle yasalarımızda anneleri koruyan birçok yeni düzenleme yer alıyor. Hem para desteği hem izin hakkı veren yasalar ile kadınlar iş hayatında daha çok yer alıyor. Türkiye'de çalışma hayatında kadınlar ve anneler için son yıllarda çok önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Özellikle izinler konusunda sağlanan avantajlar ile kadın çalışanlar hem çocuk sahibi olup hem de iş hayatında daha çok yer almayı başladı.
Bu desteklerden bazıları maddi olarak ödenirken bazıları izin bir kısmı da erken emeklilik olarak karşımıza çıkıyor. İşte anneye ve kadınlara sağlanan 10 destek...
1- DOĞUM PARASI: Çocuk sahibi olan her anneye ilk çocuk için 300 lira, ikinci için 400 lira ve üçüncü için ise 600 lira ödeniyor. Para annenin çalışıp çalışmadığına bakılmadan veriliyor. Kaymakamlıklara müracaat yeterli oluyor.
2- ANALIK İZNİ: Kadınlar doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var. Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor. Ayrıca hamilelik döneminde işveren kadının rahatı için gerekli tedbirleri almak zorunda.
3- İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Bu yıl asgari ücret alan bir annenin 112 günlük parası en az 8 bin 904 lira. Maaş arttıkça ödenek de artıyor.