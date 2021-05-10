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Emekli derin nefes alacak! Zam ışığı ufukta görüldü! SSK, SGK, Bağkur emeklisinin Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

SSK, SGK, Bağkur emeklisinin Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olanlar için Temmuz ayında zamlı maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Yılın ilk 4 aylık enflasyonu yüzde 5.45 çıkarken, emekli Temmuz zammı 2021 için 2 kritik veri kaldı. Beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 çıkacak. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın esnaf emeklileri için 2 bin 155 lira olabileceği ifade ediliyor. Temmuz ayına kısa süre kala emekliler en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını sorgulaması hızlandı. İşte, SSK, SGK, Bağkur emeklisinin Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Giriş Tarihi: 10.05.2021 00:02
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Emekli derin nefes alacak! Zam ışığı ufukta görüldü! SSK, SGK, Bağkur emeklisinin Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

SSK, SGK, Bağkur emeklisinin Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz 2021 zammı şekillenmeye başladı. Yılın ilk 4 aylık enflasyonu yüzde 5.45 çıkarken, emekli Temmuz zammı 2021 için 2 kritik veri kaldı. Beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 çıkacak. Hal böyle olunca milyonlarca emekli zam oranının maaşlarına yansımasını merak ediyor. En düşük emekli maaşında artış yaşanacak. İşte, SSK, SGK, Bağkur emeklisinin Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli derin nefes alacak! Zam ışığı ufukta görüldü! SSK, SGK, Bağkur emeklisinin Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Bayram ikramiyelerine kavuşan emekliler, gözünü Temmuz zammına çevirdi. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağı için veriler merakla izlenirken, ipuçları da geliyor.

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Emekli derin nefes alacak! Zam ışığı ufukta görüldü! SSK, SGK, Bağkur emeklisinin Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Temmuz'da, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu.

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Emekli derin nefes alacak! Zam ışığı ufukta görüldü! SSK, SGK, Bağkur emeklisinin Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 5.45 olarak gerçekleşti.

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Emekli derin nefes alacak! Zam ışığı ufukta görüldü! SSK, SGK, Bağkur emeklisinin Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Geriye 2 veri kaldı. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 1.27, Haziran için yüzde 0.82 olarak çıktı.