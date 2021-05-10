Emekli derin nefes alacak! Zam ışığı ufukta görüldü! SSK, SGK, Bağkur emeklisinin Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

SSK, SGK, Bağkur emeklisinin Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olanlar için Temmuz ayında zamlı maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Yılın ilk 4 aylık enflasyonu yüzde 5.45 çıkarken, emekli Temmuz zammı 2021 için 2 kritik veri kaldı. Beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 çıkacak. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın esnaf emeklileri için 2 bin 155 lira olabileceği ifade ediliyor. Temmuz ayına kısa süre kala emekliler en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını sorgulaması hızlandı. İşte, SSK, SGK, Bağkur emeklisinin Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?