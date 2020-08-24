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Emekliye intibak zammı! İntibak yasası onaylandı mı, son durum ne? SSK-SGK-Bağkur'lu emekliye intibak var mı?

İntibak yasası onaylandı mı, son durum ne? 5 milyon emekliyi ilgilendiren intibak zammı için müjdeli haber bekleniyor. 2000 sonrası emekli olanlar, 2000 öncesi emekli olanlara sağlanan intibak hakkının kendilerinede sağlanmasını istiyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 2000 yılı öncesi emekli olanlara uygulanan intibak ödemelerinin 2000 sonrası emeklilere de yapılmasını talep etti. Emekliler yasanın ne zaman meclise geleceğini araştırmaya başladı. Peki, İntibak yasası onaylandı mı, son durum ne? SSK-SGK-Bağkur'lu emekliye intibak var mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 24.08.2020 15:38 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 15:43
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Emekliye intibak zammı! İntibak yasası onaylandı mı, son durum ne? SSK-SGK-Bağkur'lu emekliye intibak var mı?

İntibak yasası onaylandı mı, son durum ne? SSK-SGK-Bağkur'lu emekliye intibak var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli uzun süredir intibak yasasının çıkmasını bekliyor. Taleplerini ileten emekliler yasanının ne zaman meclise sunulacağını sorguluyor. Arama trendlerinde üst sıralarda yer alan intibak yasası için TUED Başkanı Kazım Ergün açıklamalarda bulundu. Ergün, 2000 öncesi emekli olanlar ve sonrasında emekli olanlar arasındaki maaş farkının intibak ile kapanacağını söyledi. Peki, İntibak yasası onaylandı mı, son durum ne? SSK-SGK-Bağkur'lu emekliye intibak var mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye intibak zammı! İntibak yasası onaylandı mı, son durum ne? SSK-SGK-Bağkur'lu emekliye intibak var mı?

EMEKLİ İNTİBAK YASASI NE OLDU?

Emekli vatandaşlar intibak düzenlemesi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Emekliye intibak zammı! İntibak yasası onaylandı mı, son durum ne? SSK-SGK-Bağkur'lu emekliye intibak var mı?

İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 2000 yılında önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlara da uygulanmasını talep etti.

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Emekliye intibak zammı! İntibak yasası onaylandı mı, son durum ne? SSK-SGK-Bağkur'lu emekliye intibak var mı?

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, 2000 öncesinde emekli olanlar ile sonrasında emekli olanların aylıkları arasında farklılıklar bulunduğunu belirterek, 2000'den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilebileceğini söyledi.

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Emekliye intibak zammı! İntibak yasası onaylandı mı, son durum ne? SSK-SGK-Bağkur'lu emekliye intibak var mı?

2000'den sonra emekli olanlara intibak uygulanmasını yıllardır talep ettiklerini anımsatan Ergün, "2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın, yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik." dedi.