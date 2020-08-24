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Emekliye intibak zammı! İntibak yasası onaylandı mı, son durum ne? SSK-SGK-Bağkur'lu emekliye intibak var mı?
İntibak yasası onaylandı mı, son durum ne? 5 milyon emekliyi ilgilendiren intibak zammı için müjdeli haber bekleniyor. 2000 sonrası emekli olanlar, 2000 öncesi emekli olanlara sağlanan intibak hakkının kendilerinede sağlanmasını istiyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 2000 yılı öncesi emekli olanlara uygulanan intibak ödemelerinin 2000 sonrası emeklilere de yapılmasını talep etti. Emekliler yasanın ne zaman meclise geleceğini araştırmaya başladı. Peki, İntibak yasası onaylandı mı, son durum ne? SSK-SGK-Bağkur'lu emekliye intibak var mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 24.08.2020 15:38 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 15:43
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