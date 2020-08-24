İntibak yasası onaylandı mı, son durum ne? SSK-SGK-Bağkur'lu emekliye intibak var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli uzun süredir intibak yasasının çıkmasını bekliyor. Taleplerini ileten emekliler yasanının ne zaman meclise sunulacağını sorguluyor. Arama trendlerinde üst sıralarda yer alan intibak yasası için TUED Başkanı Kazım Ergün açıklamalarda bulundu. Ergün, 2000 öncesi emekli olanlar ve sonrasında emekli olanlar arasındaki maaş farkının intibak ile kapanacağını söyledi. Peki, İntibak yasası onaylandı mı, son durum ne? SSK-SGK-Bağkur'lu emekliye intibak var mı? Merak edilen detaylar haberimizde...