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Haberler Galeri İkinci el için beklenen kritik tarih! İkinci el araba fiyatları düştü mü, ne zaman düşecek? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

İkinci el için beklenen kritik tarih! İkinci el araba fiyatları düştü mü, ne zaman düşecek? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

İkinci el araba fiyatları düştü mü, ne zaman düşecek? Pandemi döneminden olumsuz etkilenen sektörler arasında otomotiv piyasası yer alıyor. İkinci el araba alma hayali kuran binlerce vatandaş fiyatların ne zaman düşeceğini merak ediyor. Sıfır araçların piyasaya sürülmemesi nedeniyle fiyatların beklenenden yüksek olduğu tahmin ediliyor. Hal böyle olunca vatandaşlarda ÖTV beklentisi oluşuyor. Peki, İkinci el araba fiyatları düştü mü, ne zaman düşecek? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 16:44 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 16:49
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İkinci el için beklenen kritik tarih! İkinci el araba fiyatları düştü mü, ne zaman düşecek? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

İkinci el araba fiyatları düştü mü, ne zaman düşecek? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Araba sahibi olmak isteyenler fiyatların ne zaman normale döneceğini merak ediyor. Pandemi sürecinden en çok etkilenen alanlar arasında yer alan otomotiv sektöründe sıfır araçların ne zaman geleceği merak ediliyor. Peki, İkinci el araba fiyatları düştü mü, ne zaman düşecek? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el için beklenen kritik tarih! İkinci el araba fiyatları düştü mü, ne zaman düşecek? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Daha önce açıklama yapan uzmanlar ikinci el araba fiyatlarının Kurban Bayramı sonrasında düşeceğini belirtmişlerdi. Uzmanların verdiği bilgilerden umutlanan ikinci el otomobil alıcıları, ikinci el araba fiyatları düşecek mi son dakika haberlerinden araştırma yapmaya başladı.

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İkinci el için beklenen kritik tarih! İkinci el araba fiyatları düştü mü, ne zaman düşecek? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

Eylül ayı gibi ikinci el arabaların piyasa çıkmasını bekleyen uzmanlar, ikinci el araba fiyatlarının düşmesini bekliyor.
İkinci el araba satışı yetki belgesi olmayan kişilerin yeni düzenlemenin gelmesiyle birlikte internet ortamında mağaza açamayacağı da belirtildi.

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İkinci el için beklenen kritik tarih! İkinci el araba fiyatları düştü mü, ne zaman düşecek? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

Bu uygulamayla ikinci el arabaların fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Ayrıca internet ortamında mağaza açacak otomobil satıcısından mağaza ismi olarak da yetki belgesindeki unvanların kullanılması istenecek. Böylece herkesin astronomik rakamlarla araç satışı yapmasının önüne geçilecek.

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İkinci el için beklenen kritik tarih! İkinci el araba fiyatları düştü mü, ne zaman düşecek? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

İKİNCİ EL ARABA SATIŞ YETKİ BELGESİ OLMAYAN, İKİNCİ EL ARABA SATAMAYACAK

İkinci el araba fiyatlarının koronavirüsün ardından çok yükselmesiyle birlikte ikinci el araba satışlarında yeni bir düzenleme yapılacak. İkinci el araç satış yetki belgesi olmayanlar ikinci el araba satışı yapamayacaklar.