İkinci el araba fiyatları düştü mü, ne zaman düşecek? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Araba sahibi olmak isteyenler fiyatların ne zaman normale döneceğini merak ediyor. Pandemi sürecinden en çok etkilenen alanlar arasında yer alan otomotiv sektöründe sıfır araçların ne zaman geleceği merak ediliyor. Peki, İkinci el araba fiyatları düştü mü, ne zaman düşecek? Opel, Renault, Fiat, Dacia...