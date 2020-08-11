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İkinci el için beklenen kritik tarih! İkinci el araba fiyatları düştü mü, ne zaman düşecek? Opel, Renault, Fiat, Dacia...
İkinci el araba fiyatları düştü mü, ne zaman düşecek? Pandemi döneminden olumsuz etkilenen sektörler arasında otomotiv piyasası yer alıyor. İkinci el araba alma hayali kuran binlerce vatandaş fiyatların ne zaman düşeceğini merak ediyor. Sıfır araçların piyasaya sürülmemesi nedeniyle fiyatların beklenenden yüksek olduğu tahmin ediliyor. Hal böyle olunca vatandaşlarda ÖTV beklentisi oluşuyor. Peki, İkinci el araba fiyatları düştü mü, ne zaman düşecek? Opel, Renault, Fiat, Dacia...
Giriş Tarihi: 11.08.2020 16:44Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 16:49