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Haberler Galeri Emekliye ek kazanç müjdesi! En az 625 TL! Emekli ikinci promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?

Emekliye ek kazanç müjdesi! En az 625 TL! Emekli ikinci promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?

Emekli ikinci promosyon ne zaman verilecek? 2020 yılı milyonlarca emekli için kazanç yılı oldu. 2017'de başlayan promosyon ödemelerinin ikincisi 2020 Şubat ayında başladı. Öte yandan en düşük emekli maaşı 1500 TL'ye çıkarıldı. Promosyon ödemeleri ile emeklilere en az 625 TL ek kazanç yolu açılıyor. Peki, emekli ikinci promosyon ödemeleri ne zaman yapılır? Emekli promosyon ödemeleri ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 10:46
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Emekliye ek kazanç müjdesi! En az 625 TL! Emekli ikinci promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?

Emekliye ikinci promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? Bankaların sağladığı emekli promosyon ödemelerinde ikinci ödemeler devam ediyor. Yeni emekli olanların da faydalandığı promosyon ödemelerine ilişkin detayları ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Emekliler en az 3 yıl kalma taahhüdü verdikten sonra en az 625 TL promosyon alabilecek. İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye ek kazanç müjdesi! En az 625 TL! Emekli ikinci promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?

KİMLER PROMOSYON ALABİLİR?

Emekli aylığı bağlanan herkes seçtiği banka aracılığıyla promosyon ödemesi alabiliyor.

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Emekliye ek kazanç müjdesi! En az 625 TL! Emekli ikinci promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?

EMEKLİ PROMOSYONU ŞARTI NEDİR?

Emekliler istedikleri bankaya sadece '3 yıl maşımı sizden alacağım' taahhüdü vermesi gerekiyor. Bunun haricinde başka bir şart aranmıyor.

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Emekliye ek kazanç müjdesi! En az 625 TL! Emekli ikinci promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?

İKİNCİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Emekli promosyon ödemeleri 2017 Şubat ayında hayata geçirildi. 3 yıl taahhüt süresi dolanlar istedikleri bankadan 3 yıl kalma taahhüdü ile ikinci promosyon ödemelerini alabilecek.

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Emekliye ek kazanç müjdesi! En az 625 TL! Emekli ikinci promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?

2017'DEN SONRA PROMOSYON ALANLAR NE YAPACAK?

Onlar da 3 yıl bitince ikinci ödemeyi alacak. Örneğin; 2018 yılında alan bir emekli 2021'de ikinci promosyonu hak edecek.