Emekliye ek kazanç müjdesi! En az 625 TL! Emekli ikinci promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?

Emekli ikinci promosyon ne zaman verilecek? 2020 yılı milyonlarca emekli için kazanç yılı oldu. 2017'de başlayan promosyon ödemelerinin ikincisi 2020 Şubat ayında başladı. Öte yandan en düşük emekli maaşı 1500 TL'ye çıkarıldı. Promosyon ödemeleri ile emeklilere en az 625 TL ek kazanç yolu açılıyor. Peki, emekli ikinci promosyon ödemeleri ne zaman yapılır? Emekli promosyon ödemeleri ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 10:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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