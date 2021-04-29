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İkinci el fiyatları için kritik açıklama... Devam ederse fiyatlar artacak! Uzman isimler uyardı...
Pandemi döneminde araba fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı. Sıfır araç üretiminin başlaması ile fiyatlar bir nebzede olsa düşüş araba alacakların yüzünü güldürmüştü. Otomotiv sektörünün önde gelen firmaları yarı iletken çip arzındaki sorunlar nedeniyle üretimlerini azaltırken, Gaziantepli galericiler bu durumun 2. el araçlarda bayramdan sonra fiyatı arttıracağını söyledi. Çip krizi sonrasında fiyatların alacağı durum merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 29.04.2021 23:34 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 23:34
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