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Haberler Galeri İkinci el fiyatları için kritik açıklama... Devam ederse fiyatlar artacak! Uzman isimler uyardı...

İkinci el fiyatları için kritik açıklama... Devam ederse fiyatlar artacak! Uzman isimler uyardı...

Pandemi döneminde araba fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı. Sıfır araç üretiminin başlaması ile fiyatlar bir nebzede olsa düşüş araba alacakların yüzünü güldürmüştü. Otomotiv sektörünün önde gelen firmaları yarı iletken çip arzındaki sorunlar nedeniyle üretimlerini azaltırken, Gaziantepli galericiler bu durumun 2. el araçlarda bayramdan sonra fiyatı arttıracağını söyledi. Çip krizi sonrasında fiyatların alacağı durum merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 29.04.2021 23:34 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 23:34
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İkinci el fiyatları için kritik açıklama... Devam ederse fiyatlar artacak! Uzman isimler uyardı...

İkinci el fiyatları için kritik açıklama... Devam ederse fiyatlar artacak. Uzman isimler uyardı. Otomotiv üreticilerinin karşı karşıya olduğu yarı iletken çip arzındaki sorunlar nedeniyle önde gelen markalar üretimlerini azaltırken, bazı otomotiv firmaları ikinci çeyrekte bu krizin daha kötü sonuçlara yol açabileceği ifade ediliyor. Araba almak isteyenler fiyatların ne yönde ivme kazanacağını sorgulamayı sürdürüyor. Uzman isimler konuyla ilgili açıklamaları yakından takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el fiyatları için kritik açıklama... Devam ederse fiyatlar artacak! Uzman isimler uyardı...

Otomotiv üreticilerinin karşı karşıya olduğu yarı iletken çip arzındaki sorunlar nedeniyle önde gelen markalar üretimlerini azaltırken, bazı otomotiv firmaları ikinci çeyrekte bu krizin daha büyük üretim ve tedarik sorunları oluşturacağını ve satışların düşeceğini belirtti. Gaziantepli galericiler ise, çip tedariğindeki sorunların devam etmesi halinde ikinci el araçlarda fiyatların yüzde 20 artabileceğini vurguladı.

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İkinci el fiyatları için kritik açıklama... Devam ederse fiyatlar artacak! Uzman isimler uyardı...

Korona virüsün dünya otomotiv sektörüne etkileri yayılarak devam ediyor. Salgın sonrası elektroniğe olan talepten doğan çip krizi büyüyerek oluşturduğu sorunları arttırmaya devam ediyor.

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İkinci el fiyatları için kritik açıklama... Devam ederse fiyatlar artacak! Uzman isimler uyardı...

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticileri üretim adetlerini düşürürken, bazıları fabrikalarında üretimi tamamen durdurdu. Dünya çapında teknoloji ve otomotiv sektörünü sarsan yarı iletken çip krizi büyümeye devam ederken, ilk 3 ayda rekor satışlarla başlayan Türkiye otomotiv pazarı da durumdan etkilenebilir.

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İkinci el fiyatları için kritik açıklama... Devam ederse fiyatlar artacak! Uzman isimler uyardı...

GALERİCİLER FİYATLARIN ARTACAĞINI ÖNGÖRÜYOR

Gaziantep'in 2. El otomotiv merkezi olan Nurdağı'ndaki galericiler, korona virüs ve çip krizi dolayısıyla bayramdan sonra fiyatlarda yüzde 20'lik bir artış yaşanabileceğini söyledi.