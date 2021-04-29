İkinci el fiyatları için kritik açıklama... Devam ederse fiyatlar artacak. Uzman isimler uyardı. Otomotiv üreticilerinin karşı karşıya olduğu yarı iletken çip arzındaki sorunlar nedeniyle önde gelen markalar üretimlerini azaltırken, bazı otomotiv firmaları ikinci çeyrekte bu krizin daha kötü sonuçlara yol açabileceği ifade ediliyor. Araba almak isteyenler fiyatların ne yönde ivme kazanacağını sorgulamayı sürdürüyor. Uzman isimler konuyla ilgili açıklamaları yakından takip ediliyor.