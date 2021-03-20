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İkinci el cep telefonunda yeni dönem! Zorunlu hale getirildi

İkinci el cep telefonlarının satışa hazırlanması öncesinde tamir ve bakımını yapan iş yerlerindeki çalışanların, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu hale getirildi. Belge zorunluluğuyla hem cihazların tamir ve bakımını yapanların mesleki yetkinliğinin belgelenmesi hem de cihazların ehil kişilerce onarılması hedefleniyor

Giriş Tarihi: 20.03.2021 11:59 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 12:02
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İkinci el cep telefonunda yeni dönem! Zorunlu hale getirildi

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), kullanılmış cep telefonlarının sertifikalandırılması, yenilenmesi ve satışa sunulmasına standart getirmesinin ardından, Mesleki Yeterlilik Kurumu da (MYK) ikinci el cep telefonlarının tamir ve bakımıyla ilgili düzenlemeye gitti.

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İkinci el cep telefonunda yeni dönem! Zorunlu hale getirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda mesleklere standart, çalışanlara da mesleki yeterlilik kazandırmayı sürdüren MYK, ikinci el cep telefonlarının satışa hazırlanması öncesinde tamir ve bakımını yapan iş yerlerindeki çalışanların, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmasını zorunlu hale getirdi.

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İkinci el cep telefonunda yeni dönem! Zorunlu hale getirildi

En az 7 teknik eleman bulunacak
Düzenlemeye göre, iş yerinde elektronik/haberleşme dalında diploması bulunan veya ustalık belgesine sahip ya da cep telefonlarının tamir, bakım ve onarımları alanında MYK'den Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip tam zamanlı, bordrolu, başka iş yerlerinde çalışmayan en az 7 teknik eleman bulunacak.

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İkinci el cep telefonunda yeni dönem! Zorunlu hale getirildi

Söz konusu iş yerlerinde çalışan ve standartta belirtilen diğer belge ve diplomalara sahip olmayan kişilerin, "Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı" alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekecek.

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İkinci el cep telefonunda yeni dönem! Zorunlu hale getirildi

82 milyon abone bulunuyor
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2020 yılı verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 82 milyon mobil telefon abonesi bulunuyor.