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Haberler Galeri 4.250 TL üstü maaş alana AGİ kalktı mı? AGİ 2022’de olacak mı? Bekara, evliye, çocukluya AGİ tablosu!

4.250 TL üstü maaş alana AGİ kalktı mı? AGİ 2022’de olacak mı? Bekara, evliye, çocukluya AGİ tablosu!

Her ay maaşlara ekstra katkı olarak bilinen AGİ kalktı mı? Asgari Geçim İndirimi yani AGİ ödemesi, çalışanların ödediği vergilerle birlikte hesaplanıyor. İşçiye işveren tarafından devlet adına ödenen ve işverenin gelir vergisinden düşülen AGİ ile çalışanların maaşı her ay bir miktar artış yaşamaktaydı. Peki; AGİ 2022'de olacak mı? 4.250 TL üstü maaş alana AGİ kalktı mı? Bekara, evliye, çocukluya AGİ tablosu! İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 06.01.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 11:07
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4.250 TL üstü maaş alana AGİ kalktı mı? AGİ 2022’de olacak mı? Bekara, evliye, çocukluya AGİ tablosu!

AGİ kalktı mı? AGİ 2022'de olacak mı? Bekara, evliye, çocukluya AGİ tablosu! 4.250 TL üstü maaş alana AGİ kalktı mı? Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ vergi hesaplamasına dahil oluyor. Medeni duruma ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren AGİ, vergi dışı bırakılan bir ödemeyle çalışana geri ödeniyor. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödeniyordu ve gelir vergisinden düşülüyordu. Asgari ücretin bu yıl 4.250 TL'ye çıkmasıyla birlikte AGİ'nin kalkıp kalkmadığı da merak ediliyor. Peki; AGİ kalktı mı?

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4.250 TL üstü maaş alana AGİ kalktı mı? AGİ 2022’de olacak mı? Bekara, evliye, çocukluya AGİ tablosu!

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem; AGİ'nin kalkıp kalkmadığına ilişkin önemli bilgiler verdi. Erdem, Youtube hesabından şu açıklamalarda bulundu:

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4.250 TL üstü maaş alana AGİ kalktı mı? AGİ 2022’de olacak mı? Bekara, evliye, çocukluya AGİ tablosu!

Çalışıyoruz ve maaşlarımızdan gelir vergisi ödüyorduk ve bunun bir kısmını devlet bize geri veriyordu. Biz bunu AGİ olarak alıyorduk. Yeni dönemde AGİ ile ilgili değişiklik oldu. Asgari ücret vergisiz olarak yatırılmaya başlandı.

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4.250 TL üstü maaş alana AGİ kalktı mı? AGİ 2022’de olacak mı? Bekara, evliye, çocukluya AGİ tablosu!

Yani 2022 de uygulanacak asgari ücretin içinde gelir ve damga vergisi olamayacak. Biz daha önceki yıllarda apartman görevlilerinin maaşında bunu görüyorduk.

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4.250 TL üstü maaş alana AGİ kalktı mı? AGİ 2022’de olacak mı? Bekara, evliye, çocukluya AGİ tablosu!

Asgari ücretten vergi kalktığına göre vergi iadesi de yok. AGİ de kalkmış oldu. Asgari ücretle çalışan arkadaşlarımız 4253 lira 40 kuruş alacak.