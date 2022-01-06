4.250 TL üstü maaş alana AGİ kalktı mı? AGİ 2022’de olacak mı? Bekara, evliye, çocukluya AGİ tablosu!

AGİ kalktı mı? AGİ 2022'de olacak mı? Bekara, evliye, çocukluya AGİ tablosu! 4.250 TL üstü maaş alana AGİ kalktı mı? Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ vergi hesaplamasına dahil oluyor. Medeni duruma ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren AGİ, vergi dışı bırakılan bir ödemeyle çalışana geri ödeniyor. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödeniyordu ve gelir vergisinden düşülüyordu. Asgari ücretin bu yıl 4.250 TL'ye çıkmasıyla birlikte AGİ'nin kalkıp kalkmadığı da merak ediliyor. Peki; AGİ kalktı mı?