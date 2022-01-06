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4.250 TL üstü maaş alana AGİ kalktı mı? AGİ 2022’de olacak mı? Bekara, evliye, çocukluya AGİ tablosu!
Her ay maaşlara ekstra katkı olarak bilinen AGİ kalktı mı? Asgari Geçim İndirimi yani AGİ ödemesi, çalışanların ödediği vergilerle birlikte hesaplanıyor. İşçiye işveren tarafından devlet adına ödenen ve işverenin gelir vergisinden düşülen AGİ ile çalışanların maaşı her ay bir miktar artış yaşamaktaydı. Peki; AGİ 2022'de olacak mı? 4.250 TL üstü maaş alana AGİ kalktı mı? Bekara, evliye, çocukluya AGİ tablosu! İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 06.01.2022 11:06Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 11:07