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Haberler Galeri Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'dan bir ilk! TM Forum'un ilk üyesi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'dan bir ilk! TM Forum'un ilk üyesi

Türkiye'nin heyecanla beklediği yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG, 180 ülkede telekomünikasyon sektörü için ortak normlar belirleyen ve 850'nin üzerindeki dijital ekosistem paydaşlarını birbirine bağlayan TM Forum'un mobilite servis sağlayıcısı ve elektrikli akıllı cihaz üreticisi ilk üyesi oldu.

Giriş Tarihi: 17.08.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 12:25
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Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’dan bir ilk! TM Forum’un ilk üyesi

Togg tarafından yapılan açıklamada, TM Forum'un dünyadaki ilk mobilite servis sağlayıcısı ve elektrikli otomobil üreticisi üyesi olan Togg, şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarını destekleyen girişimde, mobilite deneyimindeki normların oluşturulmasında ve kullanıcı odaklı yaklaşımların geliştirilmesinde aktif rol alacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’dan bir ilk! TM Forum’un ilk üyesi

"KULLANICI VE VERİYİ MERKEZE ALARAK MOBİLİTE ÇÖZÜMLERİ ÜRETİYORUZ"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Avrupa'nın gerçek anlamda ender mobilite ekosistemi uygulama platformu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

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Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’dan bir ilk! TM Forum’un ilk üyesi

"Telekomünikasyon sektörü için dijital dünyanın fırsatlarından yararlanma imkânı sunan normları belirleyen, dünyanın en büyük telekomünikasyon ve dijital hizmet sağlayıcılarından oluşan TM Forum'un ilk mobilite servis sağlayıcısı ve elektrikli akıllı cihaz üreticisi üyesi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bilindiği gibi 'Togg Akıllı Yaşam' başlığı altında vereceğimiz hizmetlerle bağlantılı bir otomobilden çok daha fazlasını sunacağız. Togg'u tamamen kullanıcı odaklı bir yaklaşımla oluşturuyoruz.

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Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’dan bir ilk! TM Forum’un ilk üyesi

Otomotiv endüstrisinin hızla mobilite ekosistemine dönüştüğü yeni dünyada kullanıcıyı ve veriyi merkezimize alarak mobilite çözümleri üretiyoruz. Akıllı enerji çözümleri, akıllı şehirlerde akıllı normların ve kullanıcı odaklı yaklaşımların geliştirilmesinde rol alarak sadece ülkemizde değil uluslararası platformlarda da mobilite ekosisteminin gelişimine katkıda bulunacağız. Bu nedenle tamamen dijitalleşmiş iş modellerinin çerçevesinin oluşması, altyapılarının kurulması ve sürdürülebilir olması için iş birliği platformu TM Forum'a üye olmamızın önemli kilometre taşlarımızdan biri olduğunu söyleyebilirim."

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Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’dan bir ilk! TM Forum’un ilk üyesi

TM FORUM İLE DİJİTAL DÖNÜŞÜM İVME KAZANIYOR

Açıklamaya göre, TM Forum, 180 ülkede telekomünikasyon servis sağlayıcıları ve dijital iş ortakları için, hızla gelişen dijital dünyada sunulan fırsatlardan yararlanmaları amacıyla iş operasyonlarını, BT sistemlerini ve ekosistemlerini hızla dönüştürmelerine katkıda bulunan açık, iş birliğine dayalı bir ortamda pratik destek sağlayan standartları belirleyen bir platform olarak öne çıkıyor.