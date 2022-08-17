17 Ağustos 2022, Çarşamba
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'dan bir ilk! TM Forum'un ilk üyesi
Türkiye'nin heyecanla beklediği yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG, 180 ülkede telekomünikasyon sektörü için ortak normlar belirleyen ve 850'nin üzerindeki dijital ekosistem paydaşlarını birbirine bağlayan TM Forum'un mobilite servis sağlayıcısı ve elektrikli akıllı cihaz üreticisi ilk üyesi oldu.
Giriş Tarihi: 17.08.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 12:25
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