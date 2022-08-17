Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’dan bir ilk! TM Forum’un ilk üyesi

Otomotiv endüstrisinin hızla mobilite ekosistemine dönüştüğü yeni dünyada kullanıcıyı ve veriyi merkezimize alarak mobilite çözümleri üretiyoruz. Akıllı enerji çözümleri, akıllı şehirlerde akıllı normların ve kullanıcı odaklı yaklaşımların geliştirilmesinde rol alarak sadece ülkemizde değil uluslararası platformlarda da mobilite ekosisteminin gelişimine katkıda bulunacağız. Bu nedenle tamamen dijitalleşmiş iş modellerinin çerçevesinin oluşması, altyapılarının kurulması ve sürdürülebilir olması için iş birliği platformu TM Forum'a üye olmamızın önemli kilometre taşlarımızdan biri olduğunu söyleyebilirim."