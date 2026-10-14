Emeklilik hayali kuranlara asgari ücret uyarısı! 2027'de fark 50 bin TL'yi aşabilir

İSTENEN KADAR SÜRE İHYA EDİLEMİYOR Geçmişte dondurulan hizmet sürelerini ihya etmek isteyen Bağ-Kurluların söz konusu sürelerin tamamını canlandırması gerekiyor. Bu nedenle yalnızca ihtiyaç duyulan prim günleri için kısmi ihya işlemi yapılamıyor. Hesaplanan tutarın tamamının ödenmesiyle dondurulmuş hizmet süreleri yeniden prim gün sayısına ekleniyor.

ÖDEME İÇİN 3 AYLIK SÜRE BULUNUYOR İhya başvurusunun ardından ödemenin hemen yapılması gerekmiyor. SGK tarafından yapılan tebliğden itibaren borçlanma işlemlerinde 1 ay, ihya işlemlerinde ise 3 aylık ödeme süresi bulunuyor.

BORÇLANMA MI, İHYA MI DAHA AVANTAJLI? Doğum borçlanmasında brüt asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden ödeme yapılabiliyor. Mevcut tutarlara göre bir günlük doğum borçlanması 352,32 lira, bir aylık doğum borçlanması ise 10.569 lira olarak hesaplanıyor. Askerlik borçlanmasının maliyeti ise ihya ile aynı tutarda bulunuyor. Bu nedenle kadın esnafın şartları karşılaması ve imkanı bulunması halinde eksik primlerini doğum borçlanmasıyla tamamlaması daha hesaplı olabiliyor.

Ayrıca doğum ve askerlik borçlanmasında sürelerin tamamı için işlem yapılması gerekmiyor. Yalnızca ihtiyaç duyulan süre kadar borçlanma yapılabiliyor. Bu durum, az sayıda prim gününe ihtiyacı bulunanlar için borçlanmayı daha avantajlı hale getiriyor. Borçlanma tutarlarının da 1 Ocak itibarıyla artacağı belirtiliyor.

BAĞ-KURLULAR NASIL DAHA AZ PRİMLE EMEKLİ OLABİLİR? Bağ-Kurluların bir iş yerinde sigortalı olarak çalışması da mümkün. Mevcut mevzuata göre 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların hangi kurumdan emekli olacağı belirlenirken, son 2.520 günlük prim ödemesi dikkate alınıyor. Bu süre içinde hangi sigortalılık statüsünde daha fazla prim ödenmişse emeklilik şartları da buna göre belirleniyor.