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Emeklilik hayali kuranlara asgari ücret uyarısı! 2027'de fark 50 bin TL'yi aşabilir

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Emeklilik planı yapan Bağ-Kurlular için yıl sonu büyük önem taşıyor. Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte dondurulan hizmet sürelerini yeniden canlandırmak isteyenlerin ihya maliyeti de artacak. Hesaplamalara göre bir yıllık ihya bedelindeki artış 50 bin TL'yi aşabilir.

Emeklilik hayali kuranlara asgari ücret uyarısı! 2027'de fark 50 bin TL'yi aşabilir 1

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranına ilişkin hesaplamalar sürerken, yeni yılda emekli olmayı planlayanlar için kritik bir döneme giriliyor. Eksik prim günleri bulunanlar, doğum ve askerlik borçlanmasıyla prim günlerini tamamlayabilirken, Bağ-Kurlular da ihya imkanından yararlanabiliyor.

Emeklilik hayali kuranlara asgari ücret uyarısı! 2027'de fark 50 bin TL'yi aşabilir 2

Ancak Bağ-Kurluların yararlanabildiği ihya işleminin maliyeti ocak ayında yeniden belirlenecek. Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte ihya bedellerinin de artması beklenirken, yıl sonundan önce eksik primleri için başvuranlar maliyet açısından avantaj sağlayabilecek.

Emeklilik hayali kuranlara asgari ücret uyarısı! 2027'de fark 50 bin TL'yi aşabilir 3

BAĞ-KURLULARA İHYA İMKANI

Geçmişte ödenmemiş prim borcu bulunan Bağ-Kur'lulara, 2008, 2015, 2018 ve 2021 yıllarında hayata geçirilen yasal düzenlemelerle önemli bir imkan tanındı. Bu düzenlemeler kapsamında ödenmeyen prim borçları silinirken, söz konusu borçlara ilişkin hizmet süreleri donduruldu. Bununla birlikte dondurulan hizmet sürelerinin daha sonra ihya edilerek yeniden canlandırılmasının da önü açıldı.

Emeklilik hayali kuranlara asgari ücret uyarısı! 2027'de fark 50 bin TL'yi aşabilir 4

Böylece Bağ-Kur kapsamında iş yeri açan veya şirket ortağı olan kişiler, dondurulmuş prim sürelerini ihtiyaç duymaları halinde canlandırarak toplam prim gün sayılarına ekletebiliyor. Bu işlem için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvurulması ve hesaplanan tutarın tamamının belirlenen süre içinde ödenmesi gerekiyor.

Emeklilik hayali kuranlara asgari ücret uyarısı! 2027'de fark 50 bin TL'yi aşabilir 5

İHYA MALİYETİ NASIL HESAPLANIYOR?

İhya bedeli, mevcut asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Takvim'den Çığın Ön Yener'in haberine göre mevcut günlük prime esas kazanç alt sınırı 1.101 lira olarak uygulanıyor. Bu tutarın yüzde 45'i esas alınarak hesaplanan günlük ihya bedeli 495,45 lirayı buluyor.

Emeklilik hayali kuranlara asgari ücret uyarısı! 2027'de fark 50 bin TL'yi aşabilir 6

Buna göre mevcut ihya maliyetleri şöyle:

  • 1 günlük ihya: 495,45 TL
  • 1 aylık ihya: 14.863,50 TL
  • 1 yıllık ihya: 178.362 TL
Emeklilik hayali kuranlara asgari ücret uyarısı! 2027'de fark 50 bin TL'yi aşabilir 7

ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA FARK 50 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yılı için öngörülen yüzde 28,4'lük enflasyon tahmini oranında asgari ücret artışı yapılması halinde ihya maliyetlerinde de yükseliş yaşanacak.

Emeklilik hayali kuranlara asgari ücret uyarısı! 2027'de fark 50 bin TL'yi aşabilir 8

Bu senaryoya göre günlük ihya bedeli 636,16 liraya, aylık ihya bedeli 19.084,73 liraya, yıllık ihya bedeli ise 229.016 liraya çıkacak. Böylece bir aylık ihya maliyetinde 4.221 lira, bir yıllık ihya maliyetinde ise 50.654 lira artış yaşanacak.

Emeklilik hayali kuranlara asgari ücret uyarısı! 2027'de fark 50 bin TL'yi aşabilir 9

YÜZDE 30 VE 35 ZAM SENARYOLARINDA MALİYET NE OLACAK?

Asgari ücretin yüzde 30 artırılması halinde günlük ihya tutarı 644,09 liraya yükselecek. Bu durumda bir aylık ihya maliyeti 19.322 liraya, bir yıllık maliyet ise 231.870 liraya ulaşacak.

Emeklilik hayali kuranlara asgari ücret uyarısı! 2027'de fark 50 bin TL'yi aşabilir 10

Asgari ücrete yüzde 35 zam yapılması durumunda ise günlük ihya bedeli 668,86 lirayı bulacak. Bu senaryoda aylık ihya maliyeti 5.202 lira artışla 20.065 liraya, yıllık maliyet ise 62.426 lira artarak 240.788 liraya çıkacak.

Emeklilik hayali kuranlara asgari ücret uyarısı! 2027'de fark 50 bin TL'yi aşabilir 11

İSTENEN KADAR SÜRE İHYA EDİLEMİYOR

Geçmişte dondurulan hizmet sürelerini ihya etmek isteyen Bağ-Kurluların söz konusu sürelerin tamamını canlandırması gerekiyor. Bu nedenle yalnızca ihtiyaç duyulan prim günleri için kısmi ihya işlemi yapılamıyor. Hesaplanan tutarın tamamının ödenmesiyle dondurulmuş hizmet süreleri yeniden prim gün sayısına ekleniyor.

Emeklilik hayali kuranlara asgari ücret uyarısı! 2027'de fark 50 bin TL'yi aşabilir 12

ÖDEME İÇİN 3 AYLIK SÜRE BULUNUYOR

İhya başvurusunun ardından ödemenin hemen yapılması gerekmiyor. SGK tarafından yapılan tebliğden itibaren borçlanma işlemlerinde 1 ay, ihya işlemlerinde ise 3 aylık ödeme süresi bulunuyor.

Emeklilik hayali kuranlara asgari ücret uyarısı! 2027'de fark 50 bin TL'yi aşabilir 13

BORÇLANMA MI, İHYA MI DAHA AVANTAJLI?

Doğum borçlanmasında brüt asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden ödeme yapılabiliyor. Mevcut tutarlara göre bir günlük doğum borçlanması 352,32 lira, bir aylık doğum borçlanması ise 10.569 lira olarak hesaplanıyor. Askerlik borçlanmasının maliyeti ise ihya ile aynı tutarda bulunuyor. Bu nedenle kadın esnafın şartları karşılaması ve imkanı bulunması halinde eksik primlerini doğum borçlanmasıyla tamamlaması daha hesaplı olabiliyor.

Emeklilik hayali kuranlara asgari ücret uyarısı! 2027'de fark 50 bin TL'yi aşabilir 14

Ayrıca doğum ve askerlik borçlanmasında sürelerin tamamı için işlem yapılması gerekmiyor. Yalnızca ihtiyaç duyulan süre kadar borçlanma yapılabiliyor. Bu durum, az sayıda prim gününe ihtiyacı bulunanlar için borçlanmayı daha avantajlı hale getiriyor. Borçlanma tutarlarının da 1 Ocak itibarıyla artacağı belirtiliyor.

Emeklilik hayali kuranlara asgari ücret uyarısı! 2027'de fark 50 bin TL'yi aşabilir 15

BAĞ-KURLULAR NASIL DAHA AZ PRİMLE EMEKLİ OLABİLİR?

Bağ-Kurluların bir iş yerinde sigortalı olarak çalışması da mümkün. Mevcut mevzuata göre 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların hangi kurumdan emekli olacağı belirlenirken, son 2.520 günlük prim ödemesi dikkate alınıyor. Bu süre içinde hangi sigortalılık statüsünde daha fazla prim ödenmişse emeklilik şartları da buna göre belirleniyor.

Emeklilik hayali kuranlara asgari ücret uyarısı! 2027'de fark 50 bin TL'yi aşabilir 16

Son 1.261 günü SSK kapsamında prim ödeyerek geçirenler, SSK emeklilik şartlarına tabi olabiliyor. Böylece Bağ-Kurlulara kıyasla daha az prim günüyle emeklilik imkanı doğabiliyor.

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