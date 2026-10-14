Emeklilik hayali kuranlara asgari ücret uyarısı! 2027'de fark 50 bin TL'yi aşabilir
Emeklilik planı yapan Bağ-Kurlular için yıl sonu büyük önem taşıyor. Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte dondurulan hizmet sürelerini yeniden canlandırmak isteyenlerin ihya maliyeti de artacak. Hesaplamalara göre bir yıllık ihya bedelindeki artış 50 bin TL'yi aşabilir.
Emekli maaşlarına yapılacak zam oranına ilişkin hesaplamalar sürerken, yeni yılda emekli olmayı planlayanlar için kritik bir döneme giriliyor. Eksik prim günleri bulunanlar, doğum ve askerlik borçlanmasıyla prim günlerini tamamlayabilirken, Bağ-Kurlular da ihya imkanından yararlanabiliyor.
Ancak Bağ-Kurluların yararlanabildiği ihya işleminin maliyeti ocak ayında yeniden belirlenecek. Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte ihya bedellerinin de artması beklenirken, yıl sonundan önce eksik primleri için başvuranlar maliyet açısından avantaj sağlayabilecek.
BAĞ-KURLULARA İHYA İMKANI
Geçmişte ödenmemiş prim borcu bulunan Bağ-Kur'lulara, 2008, 2015, 2018 ve 2021 yıllarında hayata geçirilen yasal düzenlemelerle önemli bir imkan tanındı. Bu düzenlemeler kapsamında ödenmeyen prim borçları silinirken, söz konusu borçlara ilişkin hizmet süreleri donduruldu. Bununla birlikte dondurulan hizmet sürelerinin daha sonra ihya edilerek yeniden canlandırılmasının da önü açıldı.
Böylece Bağ-Kur kapsamında iş yeri açan veya şirket ortağı olan kişiler, dondurulmuş prim sürelerini ihtiyaç duymaları halinde canlandırarak toplam prim gün sayılarına ekletebiliyor. Bu işlem için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvurulması ve hesaplanan tutarın tamamının belirlenen süre içinde ödenmesi gerekiyor.
İHYA MALİYETİ NASIL HESAPLANIYOR?
İhya bedeli, mevcut asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Takvim'den Çığın Ön Yener'in haberine göre mevcut günlük prime esas kazanç alt sınırı 1.101 lira olarak uygulanıyor. Bu tutarın yüzde 45'i esas alınarak hesaplanan günlük ihya bedeli 495,45 lirayı buluyor.