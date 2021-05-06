HaberlerGaleriBankalar alev alev oldu, artış yaşandı! Milyonlarca emeklinin cebi dolacak! 500-600-750-1000 TL'ye kadar ödeme...
Bankalar alev alev oldu, artış yaşandı! Milyonlarca emeklinin cebi dolacak! 500-600-750-1000 TL'ye kadar ödeme...
Bankalardan milyonlarca emekliye promosyon müjdeleri gelmeye devam ediyor. 500 liradan başlayan ve 1000 TL'nin üstüne çıkan promosyon ödemeleri bankalara göre değişiklik gösteriyor. 2021 yılında bankaların sunduğu kampanyalar değişiklik gösteriyor. 3 yıllık taahhüt anlaşması sonrasında istenilen bankalardan ödemeler anında alınabiliyor. Bankaların sunduğu promosyon ödemelerini detaylı olarak haberimizde derledik. İşte, en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar...