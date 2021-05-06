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Haberler Galeri Bankalar alev alev oldu, artış yaşandı! Milyonlarca emeklinin cebi dolacak! 500-600-750-1000 TL'ye kadar ödeme...

Bankalar alev alev oldu, artış yaşandı! Milyonlarca emeklinin cebi dolacak! 500-600-750-1000 TL'ye kadar ödeme...

Bankalardan milyonlarca emekliye promosyon müjdeleri gelmeye devam ediyor. 500 liradan başlayan ve 1000 TL'nin üstüne çıkan promosyon ödemeleri bankalara göre değişiklik gösteriyor. 2021 yılında bankaların sunduğu kampanyalar değişiklik gösteriyor. 3 yıllık taahhüt anlaşması sonrasında istenilen bankalardan ödemeler anında alınabiliyor. Bankaların sunduğu promosyon ödemelerini detaylı olarak haberimizde derledik. İşte, en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar...

Giriş Tarihi: 06.05.2021 20:47
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Bankalar alev alev oldu, artış yaşandı! Milyonlarca emeklinin cebi dolacak! 500-600-750-1000 TL'ye kadar ödeme...

Maaşlarını 3 yıl boyunca bir bankadan alma taahhüdü veren emeklilere promosyon ödemesi yapılıyor. Ödeme miktarı ise bankalar arasında farklılık gösterebiliyor. Promosyon ödemeleri için bazı şartların karşılanması gerekiyor. Emekli müşterilere daha iyi bir promosyon teklifinin olması durumunda 3 yıllık sürenin dolmasını beklemeye gerek kalmıyor. Emekli vatandaşlar için bankaların promosyon ödeme miktarlarını sizler için derledik. İşte, en yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar alev alev oldu, artış yaşandı! Milyonlarca emeklinin cebi dolacak! 500-600-750-1000 TL'ye kadar ödeme...

DENİZBANK

1.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 675 TL

1.500 TL – 2.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 850 TL

2.500 TL Üzerinde Emekli Maaşı Alanlar: 1.000 TL

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Bankalar alev alev oldu, artış yaşandı! Milyonlarca emeklinin cebi dolacak! 500-600-750-1000 TL'ye kadar ödeme...

GARANTİ BBVA

1.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 800 TL

1.500 TL – 2.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 1.000 TL

2.500 TL Üzerinde Emekli Maaşı Alanlar: 1.200 TL

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Bankalar alev alev oldu, artış yaşandı! Milyonlarca emeklinin cebi dolacak! 500-600-750-1000 TL'ye kadar ödeme...

İŞ BANKASI

1.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 750 TL

1.500 TL – 2.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 875 TL

2.500 TL Üzerinde Emekli Maaşı Alanlar: 1.000 TL

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Bankalar alev alev oldu, artış yaşandı! Milyonlarca emeklinin cebi dolacak! 500-600-750-1000 TL'ye kadar ödeme...

YAPI KREDİ

1.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 1.000 TL

1.500 TL – 2.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 1.250 TL

2.500 TL Üzerinde Emekli Maaşı Alanlar: 1.500 TL