Bankalar alev alev oldu, artış yaşandı! Milyonlarca emeklinin cebi dolacak! 500-600-750-1000 TL'ye kadar ödeme...

Maaşlarını 3 yıl boyunca bir bankadan alma taahhüdü veren emeklilere promosyon ödemesi yapılıyor. Ödeme miktarı ise bankalar arasında farklılık gösterebiliyor. Promosyon ödemeleri için bazı şartların karşılanması gerekiyor. Emekli müşterilere daha iyi bir promosyon teklifinin olması durumunda 3 yıllık sürenin dolmasını beklemeye gerek kalmıyor. Emekli vatandaşlar için bankaların promosyon ödeme miktarlarını sizler için derledik. İşte, en yüksek promosyon veren bankalar hangileri?