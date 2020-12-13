İkinci el arabada inanılmaz fırsatçılık! Fiyatları yükselince hileler arttı! 2. el arabalar yarı yarıya...

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Araçların geçmişte airbag açtığı nasıl anlaşılabilir? Bunu nasıl tespit ediyorsunuz? Her ekspertiz şirketi bu kontrolü gerçekleştirebiliyor mu?

Araçların karıştığı ciddi kazalarda airbagler açılıp emniyet kemerleri aktif gergi moduna geçiyor. İlgili araç, yetkili bir onarım servisi tarafından orijinal yedek parçalar ile onarıldığında herhangi bir problem yaşanmıyor. Parçalar eğitimli uzmanlarca orjinalleriyle değiştirildiği için aracın servis geçmişi ve detaylı tramer dökümünü incelediğiniz takdirde burada hangi parçaların değiştiği görülebiliyor.