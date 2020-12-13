Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
13 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri İkinci el arabada inanılmaz fırsatçılık! Fiyatları yükselince hileler arttı! 2. el arabalar yarı yarıya... İkinci el arabada inanılmaz fırsatçılık! Fiyatları yükselince hileler arttı! 2. el arabalar yarı yarıya...
Koronavirüs salgını sürecinde ikinci el araba fiyatlarında artış yaşanıyor. Fiyatların henüz artmadığı dönemde araçların alanlar şimdilerde fiyatları 2-3 katına satışa koyuyor. Araçlara talebin artması sonrasında fiyatlarda artış tüm hızıyla sürüyor. İkinci el otomobillerde akla hayale gelmeyecek oyunlar da devreye girdi. Birçok şahıs ikinci el mağduriyeti yaşıyor. İşte, ikinci el araba alırken nelere dikkat edilmeli? Fiyatlar ne zaman düşecek?
Giriş Tarihi: 13.12.2020 17:21 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 17:30
İkinci el arabada inanılmaz fırsatçılık! Fiyatları yükselince hileler arttı. Pandemi döneminde araba almak isteyenler rakamlar karşısında hayal kırıklığını gizleyemiyor. Sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklıklar sonrasında fiyatların yükselmesi normal karşılanıyor. Ayrıca uzmanlar fiyatlar karşısında alıcıları hileler karşısında uyarmayı sürdürüyor. Uygun faizli banka kredileri ile birlikte 2020 senesinin ortalarından bu yana binlerce şahıs ikinci el taşıt almak için çabalıyor. "İkinci el araba fiyatları düşecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulananıyor. İşte, ikinci el araba fiyatlar ne zaman düşecek?
GALERİ DEVAM EDİYOR YETERLİLİK BELGESİ OLANLARI TERCİH EDİN!
Binlerce kişi, almak istediği aracı kontrol ettirmek için ekspertiz firmalarına başvuruyor. Alıcılar yanlış veya eksik bilgi aktarımı sebebiyle mağduriyet yaşayabiliyorlar. İstenmeyen durumlarla karşılaşmamaları için alıcılara, hizmet yeterlilik belgesi olan firmalardan hizmet almaları öneriliyor. Araç Expertiz Uzmanı Ozan Ayözger satın alma süreciyle ilgili önemli konular hakkında bilgi verdi.
Ayözger,
"Araç alım ve satımlarında herkes aracın mevcut durumu hakkında şeffaf bilgiye sahip olmak ister. Aracın değerinde satılması veya satın alınmasının en önemli unsuru olan bu bilgi ancak güvenilir bir ekspertiz sayesinde elde edilir. Bu sebeple son yıllarda ekspertiz konusunda uzmanlaşan bağımsız ve tarafsız oto ekspertiz şirketlerinin raporları hem alıcıların hem de satıcıların kendilerini güvence altına almalarına fayda sağlamaktadır" dedi. HASAR GEÇMİŞLERİNE MUTLAKA BAKIN! İkinci el araçlarda en çok hangi dolandırıcılık vakaları ile karşılaşıyorsunuz?
Dolandırıcılık yerine, eksik veya hatalı bilgi verilmesi sonucunda sorun yaşayarak şubelerimize gelen araç alıcılarıyla fazlasıyla karşılaşıyoruz. Bu durum genelde araçların hasar geçmişleri ile alakalı oluyor. Örnek verecek olursak; boyasız olarak satışa sunulan bir araçta bir ya da birkaç parçada boya çıkma durumu veya satıcı tarafından boyalı olarak bildirilen parçaların değişmiş olduğunun tespit edilmesi gibi durumlarla oldukça sık karşılaşıyoruz. Özetleyecek olursak; araca talip olan kişiye araç sahibi tarafından verilen bilgilerle, bizim kontrollerimiz sırasındaki tespitlerimiz arasında büyük farklar oluşabiliyor.
EN ÖLÜMCÜL HİLE! Araçların geçmişte airbag açtığı nasıl anlaşılabilir? Bunu nasıl tespit ediyorsunuz? Her ekspertiz şirketi bu kontrolü gerçekleştirebiliyor mu?
Araçların karıştığı ciddi kazalarda airbagler açılıp emniyet kemerleri aktif gergi moduna geçiyor. İlgili araç, yetkili bir onarım servisi tarafından orijinal yedek parçalar ile onarıldığında herhangi bir problem yaşanmıyor. Parçalar eğitimli uzmanlarca orjinalleriyle değiştirildiği için aracın servis geçmişi ve detaylı tramer dökümünü incelediğiniz takdirde burada hangi parçaların değiştiği görülebiliyor.