Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı için araştırmalar sürüyor. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, Aralık ayı ödemelerinin yatacağı tarihi merak ediyor. Engellilerin bakımı için verilen evde bakım maaşı ayrıca e-Devlet ve SMS aracılığıyla sorgulanabiliyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 14 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 e-Devlet evde bakım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...