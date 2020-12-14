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Haberler Galeri 14 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 e-Devlet evde bakım parası sorgulama nasıl yapılır?

14 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 e-Devlet evde bakım parası sorgulama nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardım olan evde bakım maaşı, her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. AÇSHB tarafından verilen yardımın hangi illere yatırıldığı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, 14 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 e-Devlet evde bakım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 09:20
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14 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 e-Devlet evde bakım parası sorgulama nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı için araştırmalar sürüyor. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, Aralık ayı ödemelerinin yatacağı tarihi merak ediyor. Engellilerin bakımı için verilen evde bakım maaşı ayrıca e-Devlet ve SMS aracılığıyla sorgulanabiliyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 14 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 e-Devlet evde bakım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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14 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 e-Devlet evde bakım parası sorgulama nasıl yapılır?

14 ARALIK EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Aralık ayına ilişkin evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları, her ay düzenli olarak ayın 15'i ile 30'u arasında yatırılıyor. Aralık ayı ödemeleri başladığında ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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14 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 e-Devlet evde bakım parası sorgulama nasıl yapılır?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

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14 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 e-Devlet evde bakım parası sorgulama nasıl yapılır?

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

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14 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 e-Devlet evde bakım parası sorgulama nasıl yapılır?

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.