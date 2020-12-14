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14 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 e-Devlet evde bakım parası sorgulama nasıl yapılır?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardım olan evde bakım maaşı, her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. AÇSHB tarafından verilen yardımın hangi illere yatırıldığı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, 14 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 e-Devlet evde bakım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 14.12.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 09:20
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