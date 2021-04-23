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İkinci el arabada flaş adım! Ve karar sonunda duyuruldu! Alım-satım yaparken bu tuzağa dikkat...
İkinci el araba alım ve satımı yapanlar için kritik açıklama geldi. Araba alırken bazı durumlara dikkat etmezseniz elinizdeki paradan olabilirsiniz. Dolandırıcılar bazı yöntemler ile vatandaşlara tuzak kuruyor. Yapılan düzenleme ile bu durumların önüne geçmek amaçlanıyor. Ekspertiz raporu zorunluluğu getirildi ama ek süre verildi. Konuyla ilgili detayları sizler için haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 23.04.2021 23:00Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 23:00