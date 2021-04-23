23 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İkinci el arabada flaş adım! Ve karar sonunda duyuruldu! Alım-satım yaparken bu tuzağa dikkat...

İkinci el arabada flaş adım! Ve karar sonunda duyuruldu! Alım-satım yaparken bu tuzağa dikkat...

İkinci el araba alım ve satımı yapanlar için kritik açıklama geldi. Araba alırken bazı durumlara dikkat etmezseniz elinizdeki paradan olabilirsiniz. Dolandırıcılar bazı yöntemler ile vatandaşlara tuzak kuruyor. Yapılan düzenleme ile bu durumların önüne geçmek amaçlanıyor. Ekspertiz raporu zorunluluğu getirildi ama ek süre verildi. Konuyla ilgili detayları sizler için haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 23.04.2021 23:00 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 23:00
  • 1
  • 11
İkinci el arabada flaş adım! Ve karar sonunda duyuruldu! Alım-satım yaparken bu tuzağa dikkat...

İkinci el arabada flaş adım... Ve karar sonunda duyuruldu. Alım-satım yaparken bu tuzağa dikkat. Bunları bilmiyorsanız paranız buhar olabilir. Dolandırıcılar vatandaşı bu yöntemlerle dolandırıyor. İkinci el araba almak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Ekspertiz raporu zorunluluğu getirildi ama ek süre verildi. Zorunlu olmasa dahi es geçilemeyecek bir detay haline geldi. İşte, ikinci el araba alım-satımı yapanların dikkat etmesi gereken unsurlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
İkinci el arabada flaş adım! Ve karar sonunda duyuruldu! Alım-satım yaparken bu tuzağa dikkat...

Parça tedariğinde yaşanan sorunlar nedeniyle sıfır araç bulunamaması, döviz bazlı fiyat artışı ve zamlı yeni modeller nedeniyle ikinci el oto pazarında yine hareketli günler yaşanıyor. İkinci el oto alım satım pazarı yılda ortalama 8 milyon adedi buluyor. Bu durum alınan tüm önlemlere rağmen dolandırıcılara da kapı aralıyor. 'Kapora tuzağı' en çok bilineni. O kadar uyarıya ve yaşanan mağduriyet örneğine rağmen halen kaporalarını kaptıranların hikayesini okuyoruz.

  • 3
  • 11
İkinci el arabada flaş adım! Ve karar sonunda duyuruldu! Alım-satım yaparken bu tuzağa dikkat...

10 ARAÇTAN 4'ÜNDE YOK

'Alıcının parayı göndermesi fakat farklı bahanelerle aracın başkasına devredilmesini istemesi' de araç sahiplerini mağdur eden bir yöntem. Ekspertiz yaptırmadan alınan araçlar ise başlı başına mağduriyet kaynağı. Her 10 araçtan 6'sının satışında ekspertiz raporu alınıyor ama geri kalan 4 araçla ilgili alıcının zora düşme ihtimali var. Raporla ilgili geçtiğimiz günlerde düzenleme yapılmıştı.

  • 4
  • 11
İkinci el arabada flaş adım! Ve karar sonunda duyuruldu! Alım-satım yaparken bu tuzağa dikkat...

EKSPER ZORUNLULUĞU...

Düzenlemeye göre; satıştan önceki 3 günlük süre içinde ekspertiz raporu alınması gerekiyordu. Bu zorunluluk temmuz ayına ertelendi. Bazı noterler kurumsal satışlarda ekspertiz raporunu zorunlu tutuyor. Vatandaşların kendi aralarındaki alım-satımında zorunluluk yok.

  • 5
  • 11
İkinci el arabada flaş adım! Ve karar sonunda duyuruldu! Alım-satım yaparken bu tuzağa dikkat...

Ama 'tek parça değişeni var' denilen otomobilin yarısının başka araca ait olduğuna da şahit olduk. Bir diğer yöntem senetle satış. Bu olaylarda seneti alıcı yerine üzerinde hiçbir mal varlığı ya da parası olmayan bir kişi imzalıyor.