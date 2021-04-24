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Bankalar yarışa girdi! SSK Bağ-Kur emeklilerine müjde! En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte o liste...
Milyonlarca emekli banka promosyonu ile ek gelir elde ediyor. 2017 yılında hayata geçirilen promosyon ödemelerinde ilk 3 yıllık süreç geçtiğimiz yıl tamamlandı. Maaş aldığı bankaya 3 yıl kalma taahhüdü veren emekliler, bu süreç içerisinde promosyon imkanından faydalanıyor. İlk 3 yıllık sürecin tamamlanmasının ardından ikinci promosyon almaya hazırlanan emekliler, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini merak ediyor. Bankalar ise yeni promosyon tutarları ile adeta yarışa girdi. İşte 2021 emekli banka promosyonu miktarları...
Giriş Tarihi: 24.04.2021 12:45
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