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Haberler Galeri Bankalar yarışa girdi! SSK Bağ-Kur emeklilerine müjde! En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte o liste...

Bankalar yarışa girdi! SSK Bağ-Kur emeklilerine müjde! En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte o liste...

Milyonlarca emekli banka promosyonu ile ek gelir elde ediyor. 2017 yılında hayata geçirilen promosyon ödemelerinde ilk 3 yıllık süreç geçtiğimiz yıl tamamlandı. Maaş aldığı bankaya 3 yıl kalma taahhüdü veren emekliler, bu süreç içerisinde promosyon imkanından faydalanıyor. İlk 3 yıllık sürecin tamamlanmasının ardından ikinci promosyon almaya hazırlanan emekliler, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini merak ediyor. Bankalar ise yeni promosyon tutarları ile adeta yarışa girdi. İşte 2021 emekli banka promosyonu miktarları...

Giriş Tarihi: 24.04.2021 12:45
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Bankalar yarışa girdi! SSK Bağ-Kur emeklilerine müjde! En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte o liste...

En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Bankaların promosyon ödemeleri ile ek gelir elde eden emekliler, hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi yaptığını araştırıyor. Alınan maaşa göre değişiklik gösteren promosyon ödemelerinde tutarlar güncellendi. Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından 2021 yılına ilişkin promosyon miktarları açıklandı. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2021 emekli banka promosyon tutarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar yarışa girdi! SSK Bağ-Kur emeklilerine müjde! En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte o liste...

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

İşte banka banka 2021 promosyon miktarları:

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Bankalar yarışa girdi! SSK Bağ-Kur emeklilerine müjde! En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte o liste...

• Ziraat Bankası: 500 TL, 625 TL, 750 TL

• Halkbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

• Vakıfbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

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Bankalar yarışa girdi! SSK Bağ-Kur emeklilerine müjde! En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte o liste...

• Yapı Kredi Bankası: 1.200 TL, 1.500 TL, 1.750 TL

• Akbank: 850 TL, 1.050 TL, 1.250 TL

• Denizbank: 675 TL, 850 TL, 1.000 TL

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Bankalar yarışa girdi! SSK Bağ-Kur emeklilerine müjde! En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte o liste...

• Fibabank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

• Garanti BBVA: 800 TL, 1.000 TL, 1.200 TL

• İş Bankası: 750 TL, 875 TL, 1.000 TL