Bankalar yarışa girdi! SSK Bağ-Kur emeklilerine müjde! En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte o liste...

En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Bankaların promosyon ödemeleri ile ek gelir elde eden emekliler, hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi yaptığını araştırıyor. Alınan maaşa göre değişiklik gösteren promosyon ödemelerinde tutarlar güncellendi. Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından 2021 yılına ilişkin promosyon miktarları açıklandı. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2021 emekli banka promosyon tutarları...