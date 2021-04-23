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Haberler Galeri Bankalar tavanı gördü, faizler uçak modunda! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

Bankalar tavanı gördü, faizler uçak modunda! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankada parası olan vatandaşlar kredi mevduat faizlerini yakından takip ediyor. Bankaların mevduat faizleri son dönemde oldukça kızıştı. Yatırımlarının getirisini daha önceden öğrenebilen yatırımcılar kredi mevduat faizini tercih ediyor. İşte, 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

Giriş Tarihi: 23.04.2021 21:54 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 21:54
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Bankalar tavanı gördü, faizler uçak modunda! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası Nisan ayında 200 baz puanlık faiz artışı sonrasında bankalar oranlarından güncellemeye gitti. Bankaların vadeli mevduat hesapları için sorgulamalar tüm hızıyla sürüyor. Yatırımcılar güvenilir olarak gördüğü vadeli mevduat getirisinin en fazla sağlandığı banka için sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar tavanı gördü, faizler uçak modunda! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.

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Bankalar tavanı gördü, faizler uçak modunda! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

50.000 TL 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ NE KADAR KAZANÇ SAĞLAR?

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Bankalar tavanı gördü, faizler uçak modunda! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

50.000 TL 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ NE KADAR KAZANÇ SAĞLAR?

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Bankalar tavanı gördü, faizler uçak modunda! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

50.000 TL 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ NE KADAR KAZANÇ SAĞLAR?