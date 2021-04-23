HaberlerGaleriBankalar tavanı gördü, faizler uçak modunda! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?
Bankalar tavanı gördü, faizler uçak modunda! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?
50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankada parası olan vatandaşlar kredi mevduat faizlerini yakından takip ediyor. Bankaların mevduat faizleri son dönemde oldukça kızıştı. Yatırımlarının getirisini daha önceden öğrenebilen yatırımcılar kredi mevduat faizini tercih ediyor. İşte, 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?
Giriş Tarihi: 23.04.2021 21:54Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 21:54