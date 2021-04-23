Bankalar tavanı gördü, faizler uçak modunda! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?

50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası Nisan ayında 200 baz puanlık faiz artışı sonrasında bankalar oranlarından güncellemeye gitti. Bankaların vadeli mevduat hesapları için sorgulamalar tüm hızıyla sürüyor. Yatırımcılar güvenilir olarak gördüğü vadeli mevduat getirisinin en fazla sağlandığı banka için sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?