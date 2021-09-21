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İkinci el araba için zam sinyali! Oran gün yüzüne çıktı! İkinci el araba fiyatları artacak mı?

Araba almak isteyen binlerce vatandaş fiyatlar hakkındaki detayları merak ediyor. Özellikle pandemi döneminde fiyatların artması sonrasında araba alacaklar kara kara düşünüyor. Sektör temsilcileri, talebin artması sonrasında fiyatların arttığını dile getirdi. Ağustos sonuna doğru fiyatlar yüzde artmıştı. Önümüzdeki dönemde de ikinci el otomobil piyasasında her ay ortalama yüzde 2 fiyat artışı bekleniyor. Hal böyle olunca araba fiyatlarının alacağı son hal merakla takip ediliyor. İşte, ikinci el araba fiyatları artacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.09.2021 00:17 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 00:17
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İkinci el araba için zam sinyali! Oran gün yüzüne çıktı! İkinci el araba fiyatları artacak mı?

İkinci el araba için zam sinyali. Oran gün yüzüne çıktı. İkinci el araba fiyatları artacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi sonrasında araba alacaklar sektör temsilcilerinin açıklamalarını yakından takip ediyor. Fiyatların yükselmesinin ardından arabasını değiştirmek isteyenler veya yeni araba sahibi olmak isteyenler büyük hayal kırıklığı yaşadı. Normalleşme takviminin ardından araçlara artan talep ise pazara etkisini sürdürüyor. Hal böyle olunca fiyatların hangi yönde ivme kazanacağı merak ediliyor. İşte, ikinci el araba fiyatları artacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el araba için zam sinyali! Oran gün yüzüne çıktı! İkinci el araba fiyatları artacak mı?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süredir kapalı olan okullar ve ofislere dönüşlerin başlaması, otomobil piyasasını hareketlendirdi. Sektör temsilcileri, eylül ayında ilk kez araç almak isteyenlerin sayısında önemli oranda artış olduğuna dikkat çekiyor.

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İkinci el araba için zam sinyali! Oran gün yüzüne çıktı! İkinci el araba fiyatları artacak mı?

Ancak çip krizi nedeniyle sıfır araç pazarında stok sorunu derinleşince, talep ikinci el pazarına kaydı.
İkinci el pazarında asıl hareketliliğin ise son çeyrekte yaşanması bekleniyor.

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İkinci el araba için zam sinyali! Oran gün yüzüne çıktı! İkinci el araba fiyatları artacak mı?

Otomotiv sektörü temsilcileri, ikinci el pazarında şimdilik arz sorunu yaşanmadığına dikkat çekiyor. Hatta bazılarına göre, ikinci el araç almak için en doğru zaman bu ay. Gelecek ay fiyatlar artacağı gibi stoklarda da azalma olabileceği dile getiriliyor.

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İkinci el araba için zam sinyali! Oran gün yüzüne çıktı! İkinci el araba fiyatları artacak mı?

Otomotiv sektörü temsilcileri, ikinci el pazarında şimdilik arz sorunu yaşanmadığına dikkat çekiyor. Hatta bazılarına göre, ikinci el araç almak için en doğru zaman bu ay.