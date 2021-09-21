İkinci el araba için zam sinyali. Oran gün yüzüne çıktı. İkinci el araba fiyatları artacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi sonrasında araba alacaklar sektör temsilcilerinin açıklamalarını yakından takip ediyor. Fiyatların yükselmesinin ardından arabasını değiştirmek isteyenler veya yeni araba sahibi olmak isteyenler büyük hayal kırıklığı yaşadı. Normalleşme takviminin ardından araçlara artan talep ise pazara etkisini sürdürüyor. Hal böyle olunca fiyatların hangi yönde ivme kazanacağı merak ediliyor. İşte, ikinci el araba fiyatları artacak mı?