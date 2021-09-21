21 Eylül 2021, Salı
İkinci el araba için zam sinyali! Oran gün yüzüne çıktı! İkinci el araba fiyatları artacak mı?
Araba almak isteyen binlerce vatandaş fiyatlar hakkındaki detayları merak ediyor. Özellikle pandemi döneminde fiyatların artması sonrasında araba alacaklar kara kara düşünüyor. Sektör temsilcileri, talebin artması sonrasında fiyatların arttığını dile getirdi. Ağustos sonuna doğru fiyatlar yüzde artmıştı. Önümüzdeki dönemde de ikinci el otomobil piyasasında her ay ortalama yüzde 2 fiyat artışı bekleniyor. Hal böyle olunca araba fiyatlarının alacağı son hal merakla takip ediliyor. İşte, ikinci el araba fiyatları artacak mı?
Giriş Tarihi: 21.09.2021 00:17 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 00:17
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