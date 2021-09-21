21 Eylül 2021, Salı
1.711 – 2.760 TL maaş! 2000 öncesi çok kritik! SSK-Bağ-Kur ve Emekli aylığı maaşları değişiyor!
Emekli vatandaşlarımız, yılda iki kez yapılan zamdan faydalanarak enflasyon karşısında maaşlarını korumuş oluyor. Yılbaşında ve yılın ortasında yapılan zamlarla birlikte emeklilerin gelirlerinde artış yaşanıyor. 2022 yılında emeklilerin maaşlarının ne kadar olacağına ilişkin tahminler de gelmeye başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli aylığı üzerinden maaş alan milyonlarca emeklinin maaşında artış olacak. Bilindiği üzere enflasyon farkları maaşlara yansıtılıyor.
Giriş Tarihi: 21.09.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 11:37
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