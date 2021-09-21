1.711 – 2.760 TL maaş! 2000 öncesi çok kritik! SSK-Bağ-Kur ve Emekli aylığı maaşları değişiyor!

Emekliler yılda iki kez zamla rahat bir nefes alıyor. Emeklilerin maaşlarını enflasyon karşısında korumak adına yapılan zamlarla emeklilerin gelirleri her yıl daha da yükselmiş oluyor. Enflasyon oranına bağlı olarak değişiklik gösteren maaş zamları için şimdiden hesap kitap zamanı başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli aylığı üzerinden maaş alan emekliler için 2000 tarihi çok kritik oluyor. İşte; emeklilerin 2022 yılında alacağı maaşla ilgili son tahminler!