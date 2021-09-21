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Haberler Galeri 1.711 – 2.760 TL maaş! 2000 öncesi çok kritik! SSK-Bağ-Kur ve Emekli aylığı maaşları değişiyor!

1.711 – 2.760 TL maaş! 2000 öncesi çok kritik! SSK-Bağ-Kur ve Emekli aylığı maaşları değişiyor!

Emekli vatandaşlarımız, yılda iki kez yapılan zamdan faydalanarak enflasyon karşısında maaşlarını korumuş oluyor. Yılbaşında ve yılın ortasında yapılan zamlarla birlikte emeklilerin gelirlerinde artış yaşanıyor. 2022 yılında emeklilerin maaşlarının ne kadar olacağına ilişkin tahminler de gelmeye başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli aylığı üzerinden maaş alan milyonlarca emeklinin maaşında artış olacak. Bilindiği üzere enflasyon farkları maaşlara yansıtılıyor.

Giriş Tarihi: 21.09.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 11:37
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1.711 – 2.760 TL maaş! 2000 öncesi çok kritik! SSK-Bağ-Kur ve Emekli aylığı maaşları değişiyor!

Emekliler yılda iki kez zamla rahat bir nefes alıyor. Emeklilerin maaşlarını enflasyon karşısında korumak adına yapılan zamlarla emeklilerin gelirleri her yıl daha da yükselmiş oluyor. Enflasyon oranına bağlı olarak değişiklik gösteren maaş zamları için şimdiden hesap kitap zamanı başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli aylığı üzerinden maaş alan emekliler için 2000 tarihi çok kritik oluyor. İşte; emeklilerin 2022 yılında alacağı maaşla ilgili son tahminler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1.711 – 2.760 TL maaş! 2000 öncesi çok kritik! SSK-Bağ-Kur ve Emekli aylığı maaşları değişiyor!

Emekliler yeni yıla zamlı maaş ile başlayacak. 2021 yılının ikinci yarısındaki enflasyon rakamına göre yapılacak zam için şimdiden tahminler yapıldı.

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1.711 – 2.760 TL maaş! 2000 öncesi çok kritik! SSK-Bağ-Kur ve Emekli aylığı maaşları değişiyor!

Bu yıl SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zammın ocak ayında da yapılması beklendi.

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1.711 – 2.760 TL maaş! 2000 öncesi çok kritik! SSK-Bağ-Kur ve Emekli aylığı maaşları değişiyor!

Memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 3'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.

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1.711 – 2.760 TL maaş! 2000 öncesi çok kritik! SSK-Bağ-Kur ve Emekli aylığı maaşları değişiyor!

2021 yılının ikinci yarısında enflasyon rakamları için Merkez Bankası yüzde 14.1 olarak tahminde bulundu. Bu tahmin için enflasyonun yüzde 5.21'e çıkması gerekiyor. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 5.21 oranında olması bekleniyor.